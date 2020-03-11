Законность надписи "Ленинград - город-герой", которая украшает здания на Московском и Лиговском проспектах, поставлена под сомнение. Активный петербуржец пожаловался на конструкции и намекнул, что установлены они без всяких оснований, а значит, подлежат немедленному демонтажу. Профильный комитет Смольного взял паузу до лета.

"Необходимо проверить законность размещения графически выделенной на фото рекламной (информационной) конструкции на крыше здания по адресу: Московский проспект, дом 205, литера А" - такую жалобу 2 марта на портале "Наш Санкт-Петербург" оставил некий Антон П. На приложенной к жалобе фотографии видно, что недовольство пользователя вызвала как раз та самая надпись "Ленинград - город-герой". Также пользователь попросил проверить на предмет законности установку звезды Героя рядом с надписью. Несколькими днями ранее Антон П. пожаловался на аналогичную надпись на здании гостиницы "Октябрьская". А всего с момента существования портала Антон П. оставил свыше 7,5 тысячи жалоб.

Сайт "Наш Санкт-Петербург" - это портал, созданный как раз для обращений граждан. Люди могут не тратить время, не искать электронные адреса чиновников, а просто сфотографировать нарушение и потребовать его устранения.

И тот же самый Антон П. нередко обращает внимание на действительно серьезные городские проблемы, например, он жалуется на отсутствие адресных табличек или незакрытые люки. Но среди прочего невероятно активный пользователь ведет борьбу с рекламными конструкциями советских времен.

По оценкам руководителя виртуального музея "Вывески Ленинграда" Ильи Тихомирова, из-за активности Антона П. с улиц города за последние два месяца пропало минимум 16 вывесок. Дело в том, что эти конструкции появлялись на домах, когда в городе были совсем другие требования к наружной рекламе и правоустанавливающих документов на эти элементы в принципе ни у кого не было.

Чиновники обязаны отреагировать нажалобы горожан и выяснить, накаком основании на здании установлена вывеска. Несмотря на абсурдность жалобы

За соблюдением законности и порядка в сфере наружной рекламы отвечает комитет по печати. Получив очередной сигнал на портале от Антона П., представители комитета по печати обязаны отреагировать, а именно: выяснить, на каком основании на здании установлена та или иная вывеска. Если документов нет, то у комитета есть один путь: обязать собственника здания демонтировать незаконную конструкцию.

В КГИОП "РГ" сообщили, что иногда бывают случаи, когда советские вывески все-таки удается согласовать. Так произошло, например, с вывеской "Кировский универмаг" на площади Стачек, 9 Правда, и само здание признано региональным памятником.

Что делать с неутомимым Антоном П., не знают ни в профильных комитетах, ни в общественных организациях. Формально Антон П. прав, закон един для всех. Но, с другой стороны, вывескиформируют атмосферу города. А процедуры согласования установленного, но незаконного объекта в городском законодательстве нет.

Мнение

Борис Сергеев, арт-директор Музея социалистического быта:

- Такие вывески - это живое свидетельство эпохи. Если же говорить про жалобы этого парня, то, конечно, его надо поставить на место. Неправильно, что весь город пляшет под дудку этого человека.