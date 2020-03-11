Почему Пулково не привлекает лоукостеров?

С 1 января 2020 года петербургский аэропорт Пулково получил седьмую степень свободы. Теперь авиакомпании 30 иностранных государств могут выполнять рейсы в культурную столицу без регистрации в нашей стране. Казалось бы, сбылась мечта петербургских путешественников, вынужденных все это время летать лоукостерами из Таллина и Лаппеенранты за 10 евро, однако прошло два месяца, а новых дешевых маршрутов из Пулково так и не прибавилось. Кстати, по оценкам экспертов, таких "перебежчиков" насчитывается не менее 200 тысяч, что позволяет, например, руководству Лаппеенранты открывать новые рейсы с учетом интересов жителей Северной столицы.

Традиционно расписания авиаперевозчиков меняются два раза в год - весной и осенью, поэтому ждать, что в летнем расписании вдруг случится "прорыв", не приходится. Хотя сама по себе новость не могла не обрадовать горожан.

- Для пассажира все, что приводит к росту конкуренции, появлению новых возможностей, будь то новые прямые направления или новые перевозчики, - безоговорочное благо, - уверен исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Единственной компанией, анонсировавшей серьезность своих намерений, стала венгерская Wizz Air, которая начнет реализацию полетов по четырем направлениям - Словакия, Румыния, Болгария и Литва. Остальные лоукостеры, изъявившие, по слухам, желание прийти на российский рынок, до сих пор не спешат приземляться в воздушной гавани Северной столицы. Как отметили в пресс-службе аэропорта, "с ними еще продолжаются переговоры, и говорить о конкретных планах пока преждевременно". Причин такой настороженности у зарубежных авиакомпаний может быть несколько.

Как известно, Wizz Air с 2017 года осуществляет прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Будапешт, что свидетельствует о том, что венгерский лоукостер уже давно изучил особенности рынка авиаперевозок в Северной столице- в отличие от остальных игроков. Выработка экономической модели, переговоры, а также изменение маршрутной сетки - дело не быстрое, соглашаются эксперты.

Само введение режима седьмой свободы воздуха также накладывает на Пулково некоторые ограничения по пунктам отправления и назначения. Например, в девяти из 30 заявленных стран рейсы будут осуществляться в любые города, кроме столиц и крупных населенных пунктов. Так, компании смогут совершать перелеты во Францию, за исключением Парижа и Ниццы. В Италии лоукостерам будет запрещено летать в Рим и Милан. Здесь очевидны опасения авиаперевозчиков: станут ли популярны остальные направления? Куда еще летать во Францию, как не в Париж и Ниццу?

Российские авиаперевозчики также не встретили эту новость с одобрением.

- Фактически потенциальным зарубежным конкурентам облегчается доступ на российский рынок. Будет сложнее удержать пассажира, который летел в пункты в Европе, совершая пересадку в Москве, - отмечает Пантелеев.

На данный момент больше выгоды от введения режима получает Пулково, ведь некоторые рейсы (теоретически) Петербург все же сможет забрать у Москвы и других российских городов. Во-вторых, как сообщает пресс-служба аэропорта, планируется расширение инфраструктуры в рамках второй очереди проекта согласно мастер-плану развития аэропорта. И для расширения этого теперь есть почти все обоснования. Пулково получил статус международного авиахаба, что до недавнего времени было для аэропорта лишь мечтой.

Как отмечают представители аэропорта, расширение международной маршрутной сети Северной столицы станет мощным стимулом для развития внутренних региональных перевозок. В свою очередь, это повысит трансферную привлекательность Санкт-Петербурга и создаст новые возможности для перелетов за границу через аэропорт Пулково не только для жителей города, но и для пассажиров из регионов Северо-Запада России и других пунктов внутри страны.

- С одной стороны, готовиться к росту перевозок нужно активно, не теряя времени. С другой - в буквальном смысле слова ни сегодня, ни завтра дефицита пропускной способности в Пулково не предвидится, - прокомментировал ситуацию Олег Пантелеев.

Таким образом, остается лишь надеяться, что, может быть, в этом году зарубежные лоукостеры примут окончательное решение относительно полетов в Санкт-Петербург. И несмотря на это, видимые результаты и тенденции к росту будут замечены уже к концу года. Однако даже российские низкобюджетники не торопятся осваивать новые рубежи. Авиакомпания "Победа", которая в прошлом году отказалась от выполнения международных рейсов из Пулково из-за длительных проверок погранслужбой, в 2020-м (несмотря на прогнозы) заявила о том, что не планирует возобновлять рейсы на международных направлениях летом этого года.