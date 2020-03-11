Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.03.2020,  
09:07
Текст:  Антон Валагин

Ракету "Циркон" запустят с АПЛ "Северодвинск"

В испытаниях гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" планируется задействовать атомную подлодку Северного флота "Северодвинск", головную субмарину типа "Ясень".

- В рамках продолжающихся государственных испытаний комплекса "Циркон" запланированы стрельбы гиперзвуковой ракетой из подводного положения с подлодки "Северодвинск", - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на испытания с танкером

Изначально выстрелить "Цирконом" планировалось с АПЛ "Казань" - первой субмарины, построенной по усовершенствованному проекту "Ясень-М", но решение пересмотрели из-за затянувшихся испытаний "Казани". Собеседник агентства уточнил, что перед подводным пуском будет выполнено еще несколько стрельб в борта фрегата "Адмирал Горшков"

По данным из открытых источников, летные испытания противокорабельной ракеты "Циркон" начались в 2015 году, на текущий момент выполнено более 10 пусков. В 2019 году Владимир Путин сообщил Федеральному собранию, что "Циркон" способен поражать морские и наземные цели на дальности более тысячи километров. Скорость ракеты около 9 Махов (10 тысяч километров в час).

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Sub Group Nine/wikipedia.org
Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике 10.03.2020
NI назвал вооружение кораблей ВМФ РФ "Цирконами" кошмаром для ВМС США 05.03.2020
Атомную подлодку "Князь Владимир" передадут флоту до Дня Победы 03.03.2020
ракеты
Фото: Victor12/wikipedia.org
В небе ГДР: советские МиГ-19 сбили самолет-шпион RB-66 10.03.2020
Сирийские и турецкие военные обменялись ракетными ударами в Идлибе 05.03.2020
Грозная "Аннушка": как в СССР впервые в мире испытали систему ПРО 04.03.2020
испытания
Удар российского гиперзвукового "Циркона" сравнили с молнией 03.03.2020
Швартовые испытания подлодки "Волхов" начались в Петербурге 02.03.2020