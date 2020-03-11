Ракету "Циркон" запустят с АПЛ "Северодвинск"

В испытаниях гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" планируется задействовать атомную подлодку Северного флота "Северодвинск", головную субмарину типа "Ясень".

- В рамках продолжающихся государственных испытаний комплекса "Циркон" запланированы стрельбы гиперзвуковой ракетой из подводного положения с подлодки "Северодвинск", - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Изначально выстрелить "Цирконом" планировалось с АПЛ "Казань" - первой субмарины, построенной по усовершенствованному проекту "Ясень-М", но решение пересмотрели из-за затянувшихся испытаний "Казани". Собеседник агентства уточнил, что перед подводным пуском будет выполнено еще несколько стрельб в борта фрегата "Адмирал Горшков"

По данным из открытых источников, летные испытания противокорабельной ракеты "Циркон" начались в 2015 году, на текущий момент выполнено более 10 пусков. В 2019 году Владимир Путин сообщил Федеральному собранию, что "Циркон" способен поражать морские и наземные цели на дальности более тысячи километров. Скорость ракеты около 9 Махов (10 тысяч километров в час).