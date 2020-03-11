Реставрация крепости в Копорье заинтересовала следователей

После реставрации средневековой крепости в Копорье, что находится в Ленинградской области, обрушилась арка главного входа. Теперь вопросом о судьбе десятков миллионов рублей, потраченных на восстановление крепости, занимается Следственный комитет.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, обстоятельства некачественной реставрации исторического памятника оказались в поле внимания правоохранителей после сюжета, вышедшего на одном из федеральных телеканалов. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному главку разобраться в обстоятельствах некачественной реставрации крепости.

Вместе с тем, о ходе реставрационных работах в Копорье на своей странице в социальной сети сообщает руководитель Комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. Чиновник проинформировал об ограничении доступа в крепость до проведения первоочередных противоаварийных работ, а также назвал обвал кирпичной кладки событием "печальным, но предсказуемым". Как следует из сообщения, в 2019 году был объявлен конкурс на проектировку входной зоны в крепости и находящейся рядом башни. Окончить проектировочные работы намечено в нынешнем году, начало реставрационных работ отнесено к 2021 году.

Справка "РГ"

Крепость Копорье находится на Ижорской возвышенности в 12 километрах от Финского залива, первое упоминание о ней относится к середине 13 века. Критическое состояние ее стен и кладок является предметом постоянного беспокойства историков, которые настаивают на принятии скорейших мер по сохранению Копорья.