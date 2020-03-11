Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего фиксируют энцефалит

Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в Ленинградской области в прошлом году к врачам обратились свыше 6,3 тысяч пострадавших от укусов клещей. При этом, почти 1100 случаев зафиксировано в Тихвинском районе, более 600 - в Киришском. Клещевой энцефалит подтвердился у восьми человек.

В Карелии в прошлом году с жалобами на укусы клещей обратились почти 3,7 тысяч человек, подтверждены 27 случаев заболевания клещевым энцефалитом. В Коми специалисты обследовали 2013 клещей, которых граждане принесли в лаборатории, 57 из них оказались зараженными. Причем, случаи нападения клещей фиксируются даже в Сыктывкаре.

В Петербурге в большинстве парков и скверов производится обработка территории от клещей. Тем не менее, в Роспотребнадзоре отмечают, что крайне редко, но клещи все-таки нападают на жителей в городе. В Москве и Московской области клещи активности не проявляют, только Дмитровский и Талдомский районы в Роспотребнадзоре не относят к благополучным.

В Башкирии в прошлом году зафиксировано 9,8 тысяч жалоб на клещи, в Татарстане - 8,9, в Свердловской области пострадало свыше 31 тысячи человек. В Приморском крае клещи покусали свыше 6 тысяч человек.

Санитарные врачи в своих рекомендациях призывают граждан проявлять бдительность. В частности, еще не поздно сделать прививку от клещевого энцефалита. Обратиться за вакциной нужно не позже чем за две недели до выезда в опасный регион.

Прививки делают на базе поликлиник, медсанчастей, а также здравпунктов.

В этом году из-за аномально теплой погоды, дачный сезон может начаться раньше. И уже в ближайшие недели первые компании поедут в лес на рыбалку и на шашлыки.

Санитарные врачи предупреждают, что на природе важно носить закрытую одежду, чтобы клещу было сложнее присосаться. Сама одежда должна быть однотонная и светлая, чтобы клеща можно было сразу заметить.

В Роспотребнадзоре убедительно просят носить на природе головные уборы, использовать капюшоны.

Кроме того, необходимо периодически проводить осмотры на предмет клещей. Клещи кусают не больно. Поэтому выявить насекомое можно только при осмотре.

Если на коже обнаружен клещ, то в идеале необходимо сразу же поехать в травмпункт. Там клеща снимут быстро и безопасно. Но иногда бывают ситуации, когда клеща снимают самостоятельно. Чаще всего это делают туристы и рыбаки, которые отправились в многодневный поход и они физически не сможет в ближайшие два-три часа добраться до медицинского учреждения.

В таких случаях в Роспотребнадзоре советуют снимать клеща, захватив его пинцетом или пальцами, обернутыми бинтом. Насекомое нужно держать перпендикулярно к поверхности кожи, при извлечении клеща нужно повернуть вокруг оси. Важно проводить манипуляцию так, чтобы не оборвать хоботок.

Ранку следует продезинфицировать спиртом, одеколоном или раствором йода.

А клеща нужно положить в коробок и отвести в лабораторию регионального центра гигиены и эпидемиологии. Там клеща проверят, был у него энцефалит или нет.

Важно, что в центре гражданину введут вакцину в рамках серопрофилактики. Если клещ был зараженным, то эта вакцина даст шанс не заболеть энцефалитом.