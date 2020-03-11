Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего фиксируют энцефалит

Новости

Минкомсвязь против компенсации расходов за "Доступный интернет" 13:25
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса 13:24
Mitsubishi Outlander обновился и не подорожал 13:22
Турция угрожает Евросоюзу наплывом беженцев за невыполнение обещаний 13:20
Две туристки из Винницы оставили автографы на фреске Рафаэля 13:17
Челябинского депутата обвинили в махинациях с квартирами 13:13
На социальное развитие Бурятии выделено 6,7 млрд рублей 13:08
В Совфеде объявлен перерыв для обсуждения закона о поправках в Конституцию 13:07
Космонавт сфотографировал ночной Краснодар с борта МКС 13:03
Российский лыжник Большунов выступит на этапах Кубка мира в Канаде и США 12:59
Синоптики рассказали, как долго продлится аномальное тепло 12:53
Полиция Орла закрыла подпольный покерный клуб 12:52
ХК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи Кубка Гагарина 12:50
В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов 12:49
Пять человек погибли в результате авиакатастрофы в Австралии 12:48
Авиакомпания "Победа" отменила полеты в Израиль 12:43
На заседании Госдумы присутствовали украинские депутаты 12:41
В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров 12:39
Путин обсудил с генсеком ОДКБ вопросы борьбы с терроризмом 12:35
"БелАЗ" провел обучение специалистов золотодобывающих компаний 12:32
В Петербурге вынесли приговор по делу о драке матерей в детсаду 12:31
США отказались продавать Турции Patriot из-за С-400 12:30
В российских регионах задумали повысить скоростной режим на трассах 12:28
116 стран и территорий ограничили въезд из Южной Кореи 12:13
Стивен Кинг: Коронавирус не так опасен, как вирус из "Противостояния" 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 12:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего фиксируют энцефалит

Текст: Вера Черенева
Регионы СЗФО, Урала, Сибири и Дальнего Востока признаны самыми неблагополучными для распространения клещевого энцефалита. Об этом сообщил Роспотребнадзор России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в Ленинградской области в прошлом году к врачам обратились свыше 6,3 тысяч пострадавших от укусов клещей. При этом, почти 1100 случаев зафиксировано в Тихвинском районе, более 600 - в Киришском. Клещевой энцефалит подтвердился у восьми человек.

На Урале из-за ранней весны началась подготовка к сезону клещей

В Карелии в прошлом году с жалобами на укусы клещей обратились почти 3,7 тысяч человек, подтверждены 27 случаев заболевания клещевым энцефалитом. В Коми специалисты обследовали 2013 клещей, которых граждане принесли в лаборатории, 57 из них оказались зараженными. Причем, случаи нападения клещей фиксируются даже в Сыктывкаре.

В Петербурге в большинстве парков и скверов производится обработка территории от клещей. Тем не менее, в Роспотребнадзоре отмечают, что крайне редко, но клещи все-таки нападают на жителей в городе. В Москве и Московской области клещи активности не проявляют, только Дмитровский и Талдомский районы в Роспотребнадзоре не относят к благополучным.

В Башкирии в прошлом году зафиксировано 9,8 тысяч жалоб на клещи, в Татарстане - 8,9, в Свердловской области пострадало свыше 31 тысячи человек. В Приморском крае клещи покусали свыше 6 тысяч человек.

Санитарные врачи в своих рекомендациях призывают граждан проявлять бдительность. В частности, еще не поздно сделать прививку от клещевого энцефалита. Обратиться за вакциной нужно не позже чем за две недели до выезда в опасный регион.

Прививки делают на базе поликлиник, медсанчастей, а также здравпунктов.

В этом году из-за аномально теплой погоды, дачный сезон может начаться раньше. И уже в ближайшие недели первые компании поедут в лес на рыбалку и на шашлыки.

Санитарные врачи предупреждают, что на природе важно носить закрытую одежду, чтобы клещу было сложнее присосаться. Сама одежда должна быть однотонная и светлая, чтобы клеща можно было сразу заметить.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
В Роспотребнадзоре предупредили о необычном поведении клещей

В Роспотребнадзоре убедительно просят носить на природе головные уборы, использовать капюшоны.

Кроме того, необходимо периодически проводить осмотры на предмет клещей. Клещи кусают не больно. Поэтому выявить насекомое можно только при осмотре.

Если на коже обнаружен клещ, то в идеале необходимо сразу же поехать в травмпункт. Там клеща снимут быстро и безопасно. Но иногда бывают ситуации, когда клеща снимают самостоятельно. Чаще всего это делают туристы и рыбаки, которые отправились в многодневный поход и они физически не сможет в ближайшие два-три часа добраться до медицинского учреждения.

В таких случаях в Роспотребнадзоре советуют снимать клеща, захватив его пинцетом или пальцами, обернутыми бинтом. Насекомое нужно держать перпендикулярно к поверхности кожи, при извлечении клеща нужно повернуть вокруг оси. Важно проводить манипуляцию так, чтобы не оборвать хоботок.

Ранку следует продезинфицировать спиртом, одеколоном или раствором йода.

А клеща нужно положить в коробок и отвести в лабораторию регионального центра гигиены и эпидемиологии. Там клеща проверят, был у него энцефалит или нет.

Важно, что в центре гражданину введут вакцину в рамках серопрофилактики. Если клещ был зараженным, то эта вакцина даст шанс не заболеть энцефалитом.

Общество Здоровье Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Республика Коми СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область ПФО Башкортостан Опасно: клещи

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
За нарушения на голосовании по Конституции грозят четыре года тюрьмы
Путин оценил на тройку российско-американские отношения
Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье