Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.03.2020,  
12:30
Текст:  Светлана Цыганкова

США отказались продавать Турции Patriot из-за С-400

В США заявили о том, что готовы продать Турции зенитные ракетные комплексы Patriot. Но с одним условием - если она вернет России приобретенные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Фото: Министерство обороны Ирака / youtube.com
Российские "Джигиты" установили на американские пикапы в Ираке

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман (Jonathan Hoffman). Подобным образом он прокомментировал высказывание президента Турции Реджепа Эрдогана о смягчении позиции США по данному вопросу, сообщает Military Watch Magazine.

Турции уже неоднократно предлагали отказаться от ЗРС С-400, чтобы избежать экономических санкций. Однако Анкара заявила, что в апреле нынешнего года собирается активировать свои первые подразделения систем ПВО большой дальности.

Military Watch отмечает, что С-400 был выбран вместо Patriot и его китайского конкурента HQ-9B из-за значительно превосходящих возможностей. С-400 имеет возможность обнаруживать самолеты-невидимки и крылатые ракеты, уклоняющиеся от радаров, на значительных расстояниях. Российская система может развернуть в три раза больше ракет класса "земля-воздух", что позволяет ей обеспечивать многослойную оборону так, как Patriot не в состоянии.

Российская Федерация и Турция заключили контракт на поставу С-400 в 2017 году. В прошлом году в Анкару транспортными самолетами доставили первую партию зенитных систем. Это вызвало негативную реакцию со стороны США. Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Пресс-служба ЗВО
Видео: Су-34 использовали способ бомбежки "в окно" 10:13
Названы крупнейшие экспортеры оружия в мире 09.03.2020
Загадочная гибель: что произошло на борту подлодки К-129 08.03.2020
ПВО
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М 10.03.2020
Названы пять самых мощных компонентов ПВО Сирии 06.03.2020
"Бук-М2Э" и "Стрела-10" зачищают сирийское небо от беспилотников 05.03.2020
оружейный рынок
Фото: Стрингер/РИА Новости
В ЦВО начались учения ракетных войск и артиллерии 10.03.2020
США закупили танковые двигатели и управляемые ракеты на Украине 02.03.2020
Новейший БТР "Бумеранг" будут выпускать на экспорт 26.02.2020