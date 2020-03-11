США отказались продавать Турции Patriot из-за С-400

В США заявили о том, что готовы продать Турции зенитные ракетные комплексы Patriot. Но с одним условием - если она вернет России приобретенные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман (Jonathan Hoffman). Подобным образом он прокомментировал высказывание президента Турции Реджепа Эрдогана о смягчении позиции США по данному вопросу, сообщает Military Watch Magazine.

Турции уже неоднократно предлагали отказаться от ЗРС С-400, чтобы избежать экономических санкций. Однако Анкара заявила, что в апреле нынешнего года собирается активировать свои первые подразделения систем ПВО большой дальности.

Military Watch отмечает, что С-400 был выбран вместо Patriot и его китайского конкурента HQ-9B из-за значительно превосходящих возможностей. С-400 имеет возможность обнаруживать самолеты-невидимки и крылатые ракеты, уклоняющиеся от радаров, на значительных расстояниях. Российская система может развернуть в три раза больше ракет класса "земля-воздух", что позволяет ей обеспечивать многослойную оборону так, как Patriot не в состоянии.

Российская Федерация и Турция заключили контракт на поставу С-400 в 2017 году. В прошлом году в Анкару транспортными самолетами доставили первую партию зенитных систем. Это вызвало негативную реакцию со стороны США. Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.