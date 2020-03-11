Стартовал автопробег Тотального диктанта из Таллина в Петербург

Сегодня, 11 марта стартовал традиционный автопробег Тотального диктанта из столицы диктанта прошлого года Таллина в столицу нынешнего - Санкт-Петербург.

Как сообщают в оргкомитете, члены экипажа автопробега по пути будут встречаться с местными координаторами Тотального диктанта, его участниками, студентами и всеми, кто интересуется русским языком.

- Мы будем проводить викторины для желающих проверить свои знания по русскому языку, исследовать язык города и узнавать, как взаимодействуют между собой разные языки мира, - рассказывают участники автопробега. - Почти в каждом городе у нас запланированы открытые мероприятия: мастер-классы и лекции современных писателей и лингвистов.

Из Таллина команда Тотального диктанта планирует отправиться в Ригу, затем - в Калининград. Маршрут также проляжет через Варшаву, Брест, Минск, Калугу, Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Городец, Москву и Великий Новгород. К 1 апреля автопробег должен добраться до Санкт-Петербурга.

Всемирная акция проверки грамотности пройдет 4 апреля. Главной площадкой Тотального диктанта в этом году станет Эрмитаж.

Следить за маршрутом автопробега можно на сайте Тотального путешествия.

Кстати

11 марта считается днем рождения Тотального диктанта. Именно в этот день в 2004 году в стенах Новосибирского государственного университета родился проект.