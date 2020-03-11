Вчера вступили в силу новые правила получения транспондеров для проезда по Западному скоростному диаметру. Если раньше устройства для бесконтактной оплаты выдавали водителям бесплатно - при условии внесения на счет определенной суммы, то теперь его можно или купить, или взять в аренду.

- Стоимость транспондера при приобретении в собственность составляет 1000 рублей, - сообщает официальный сайт компании - оператора ЗСД. - Стоимость аренды устройства - 50 рублей в месяц.

Договор аренды можно оформить только в центральном офисе продаж на Планерной улице, а вот купить - в том числе и на пунктах взимания платы прямо на ЗСД. При этом необходимо учесть, что воспользоваться транспондером для проезда сразу после покупки невозможно: устройство продается с нулевым балансом, то есть его нужно активировать и пополнить счет. Сделать это можно наличными или с помощью банковской карты, но тоже не сразу.

- После покупки транспондера его необходимо активировать при помощи мобильного приложения "Ваш ЗСД 2.0", на сайте, по звонку в кол-центр или же при личном визите в Центр продаж, - уточняют специалисты. - Активировать транспондер следует только после съезда с ЗСД. Остановка на пунктах взимания платы и на других участках магистрали для активации устройства запрещена.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник управления по связям с общественностью ООО "Магистраль Северной столицы" Андрей Цапу, переход от бесплатного распространения к продаже транспондеров объясняется тем, что цели прежнего подхода полностью достигнуты.

Стоимость транспондера при приобретении в собственность составляет 1000 рублей, а стоимость аренды — 50 рублей в месяц

- Программа была необходима для обеспечения пропускной способности ЗСД, она действовала с 2011 года, - пояснил Цапу. - Сейчас нами выдано уже более 700 тысяч транспондеров, и доля бесконтактной оплаты за проезд по ЗСД достигает 90 процентов. Поэтому мы переходим к рыночному механизму.

По мнению большинства автомобилистов, плата за приобретение транспондера для проезда по ЗСД спрос на него не уронит. А аренда может быть выгодна только тем, кто приезжает в город на Неве на срок меньше года.

- С учетом того, что проезд по безналичной оплате существенно дешевле, окупится устройство очень быстро, - считает петербурженка Евгения Чабак. - Например, за все пять зон наличными придется заплатить 750 рублей, это почти цена устройства.

В компании подчеркивают, что все полученные ранее 10 марта транспондеры будут работать на прежних условиях, для них не предусмотрено взимание арендной платы. Кстати, с помощью петербургского устройства можно оплачивать проезд по любым платным дорогам России, для этого задействована система интероперабельности. Однако в случае выхода устройства из строя заменить его можно будет только по новым правилам.

Тем временем

С 12 марта вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, которые позволят петербургским чиновникам наконец-то начать взимать плату за парковку в исторической части города. Ранее для составления протокола об административном правонарушении невозможно было получить персональные данные владельца автомобиля. Органы МВД имели право сообщить их только в том случае, если административное производство уже ведется. Теперь КоАП позволяет вынести определение об истребовании сведений о собственнике (владельце) транспортного средства, если они необходимы для возбуждения дела об административном правонарушении.