Новости

Белорусские полярники извлекли уникальный образец горной породы 12:00
Количество зараженных COVID-19 в Южной Корее возросло на 242 человека 11:55
В центре Великого Новгорода нашли уникальную печать Василия Темного 11:45
Назван эффективный способ профилактики коронавируса 11:37
Власти КНР разрешили некоторым предприятиям в Ухане возобновить работу 11:35
АКРА предупредила о повышенной вероятности финансового кризиса 11:32
Старейшее военное судно "Коммуна" проведет учения в Черном море 11:31
Экспорт алюминия за год сократился на 40 процентов 11:22
В Башкирии рядом с деревней застрелили огромного волка 11:19
Украинцы и белорусы смогут не сдавать экзамен по русскому языку 11:09
Рассекречены характеристики премиум-кроссовера Chery для России 11:03
В Уфе чиновников накажут за снег и гололед во дворах 11:02
Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране 11:01
Российский мультсериал "Маша и Медведь" покажут на китайском ТВ 10:59
Saudi Aramco нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки 10:57
Появилось видео крушения пакистанского F-16 на репетиции парада 10:57
Вин Дизель рассекретил появление Стражей Галактики в четвертом "Торе" 10:51
В Крыму начались обыски у возможных участников "Хизб ут-Тахрир" 10:46
Госпитализирован рэпер Моргештерн 10:46
Пакистанский военный истребитель разбился над Исламабадом 10:44
Мишустин назвал Беларусь стратегическим партнером России 10:27
Умер продюсер Оззи Осборна и Scorpions Кит Олсен 10:27
У Союзного государства появилась своя радиостанция 10:21
В Хабаровском крае открыли "горячую линию" по коронавирусу 10:21
Новых случаев коронавируса в России не выявлено 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Великого Новгорода нашли уникальную печать Василия Темного

Текст: Евгения Цинклер (Великий Новгород)

В центре Великого Новгорода археологи нашли средневековую свинцовую печать - предположительно великого князя Василия II (Темного).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника Института археологии РАН (Москва) Олега Олейникова, который возглавляет работы. По его словам, найденная печать сохранилась не полностью, тем не менее, археологи с большой долей вероятности полагают, что она принадлежала Василию Темному. Подобными печатями в средние века скрепляли документы.

В Пскове отреставрировали старинную печать

Однако уникальность находки не в этом. Печати Василия II археологам уже доводилась находить. Отличительная особенность новгородской находки в том, что на одной из ее сторон находится оттиск предположительно второго ее владельца - князя Ивана Васильевича, брата Василия Темного. Если эта версия подтвердится, печать станет единственной в своем роде.

Раскопки, в ходе которых была сделана эта находка, ведутся на Софийской стороне Великого Новгорода, возле гостиницы "Интурист", на берегу реки Волхов. Они инициированы в связи со строительством набережной в этом месте.

Справка "РГ"

Василий II Васильевич Темный (1415-1462) - Великий князь Московский и Владимирский с 1425 года, Государь и Великий князь всея Руси с 1447 года.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин оценил на тройку российско-американские отношения
Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов
Новых случаев коронавируса в России не выявлено
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье