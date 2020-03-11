В центре Великого Новгорода нашли уникальную печать Василия Темного

В центре Великого Новгорода археологи нашли средневековую свинцовую печать - предположительно великого князя Василия II (Темного).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника Института археологии РАН (Москва) Олега Олейникова, который возглавляет работы. По его словам, найденная печать сохранилась не полностью, тем не менее, археологи с большой долей вероятности полагают, что она принадлежала Василию Темному. Подобными печатями в средние века скрепляли документы.

Однако уникальность находки не в этом. Печати Василия II археологам уже доводилась находить. Отличительная особенность новгородской находки в том, что на одной из ее сторон находится оттиск предположительно второго ее владельца - князя Ивана Васильевича, брата Василия Темного. Если эта версия подтвердится, печать станет единственной в своем роде.

Раскопки, в ходе которых была сделана эта находка, ведутся на Софийской стороне Великого Новгорода, возле гостиницы "Интурист", на берегу реки Волхов. Они инициированы в связи со строительством набережной в этом месте.

Справка "РГ"

Василий II Васильевич Темный (1415-1462) - Великий князь Московский и Владимирский с 1425 года, Государь и Великий князь всея Руси с 1447 года.