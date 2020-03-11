Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал хайп, поднявшийся в соцсетях по поводу того, что молодую мать, которая хотела накормить грудью своего младенца не покидая здания музея, попросили удалиться из зала.

Директор Эрмитажа назвал эту шумиху "инстаграмом головного мозга" и посетовал на то, что между музеем и широкой публикой существуют "трудности перевода".

- Значит, есть в том и наша вина, - признался он, - надо учиться переводить язык искусства на общедоступный так, чтобы было понятно всем.

Директор Эрмитажа заявил: в отличие от Третьяковской галереи, кормить младенцев грудью в Эрмитаже разрешалось всегда. В качестве иллюстрации этого тезиса Пиотровский привел один из барельефов ассирийского искусства из Британского музея (эта выставка сейчас как раз проходит в Эрмитажа), на котором запечатлены женщины, кормящие младенцев грудью. И посетительницам это тоже разрешено.

Он подчеркнул, что, кроме этого правила, в Эрмитаже существуют специально оборудованные места (их четыре), где матери могут перепеленать своих детей. Описанный же конфликт, раздутый в интернете, случился из-за того, что мать с младенцем для его кормления удалилась за перегородку в зал, куда посетителям вход воспрещен. Из-за соображений безопасности в музее есть такие локации, куда не должны заходить посторонние. Именно поэтому молодую даму попросили выйти из этого помещения.

Михаил Пиотровский признался, что музей регулярно получает всевозможные жалобы. Он объяснил это тем, что Эрмитаж, как и все наше общество, находится сегодня в состоянии абсолютного недоверия. Тем не менее любую жалобу в Эрмитаже моментально и внимательно проверяют. Так произошло и на этот раз, когда были изучены записи всех видеокамер, установленных в соответствующих местах, на основании чего и был сделан вывод, что сотрудники Эрмитажа вели себя правильно, действовали строго по инструкции. Они попросили мать удалиться не из залов музея вообще, а только из запрещенного для пребывания посетителей места.

Пиотровский: Уже нынешней весной в музее будут открываться выставки, «требующие перевода»

Развивая тему толерантности, директор Эрмитажа рассказал о том, что уже нынешней весной в музее будут открываться выставки, "требующие перевода". В частности, в рамках проекта "Скульптура во дворе" у входа в Эрмитаж будет установлена работа знаменитого современного британского скульптора Марка Куинна "Беременность восемь месяцев".

Она изображает художницу Элисон Лаппер, появившуюся на свет с тяжелейшим диагнозом - фокомелия. У нее от рождения не было рук и фактически не было ног (последствия приема ее матерью препарата от токсикоза). Девочка воспитывалась в специальном учреждении, поскольку родители от нее отказались. В три года она проявила незаурядный интерес к рисованию и выдающиеся способности. В конце концов Элисон Лаппер стала художницей - свои картины она создавала, держа кисточку в зубах. Смогла Элисон Лаппер реализоваться и как женщина - Марк Куинн запечатлел портрет этой героической женщины накануне рождения сына.

Скульптура эта была установлена на одном из постаментов Трафальгарской площади в Лондоне: там по заведенному правилу на один из четырех постаментов раз в год ставят лучшую работу. Экспонировалась она и на Венецианской биеннале, и на открытии Паралимпийских игр в Лондоне. К слову, выставку работ Марка Куинна Эрмитаж планирует открыть в античном отделе, где много скульптур без рук и без ног.