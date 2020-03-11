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11.03.2020 20:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ободрят "северные"

В Карелии молодые бюджетники будут получать региональные надбавки с первого дня работы
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Законодательное собрание Карелии приняло законопроект о начислении северных надбавок с первого дня работы молодым специалистам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Данная мера социальной поддержки касается бюджетников.
В этом году изменения в законодательстве коснутся более 800 молодых северян. Фото: Денис Кожевников/ ТАСС В этом году изменения в законодательстве коснутся более 800 молодых северян. Фото: Денис Кожевников/ ТАСС
В этом году изменения в законодательстве коснутся более 800 молодых северян. Фото: Денис Кожевников/ ТАСС

Пока же в республике претендовать на надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям могут молодые люди, проработавшие где год, а где и побольше, в зависимости от места проживания. Только потом им начисляют дополнительно по десять процентов северных, пока размер не достигнет положенных 50 процентов от оклада.

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Поэтому у выпускников вузов и колледжей нет стимула оставаться в Карелии. А между тем, по информации регионального управления труда и занятости, во многих северных регионах России зарплата работников даже с учетом районного коэффициента и процентной надбавки оказалась ниже зарплаты аналогичных работников в других субъектах.

Особенно остро кадровый вопрос стоит в учреждениях образования и здравоохранения республики: заявлено 157 вакансий педагогов, 352 - медиков. Согласно данным прогноза потребности в подготовке кадров дополнительная необходимость в рабочих и специалистах на 2020 год составляет чуть больше шести тысяч. Для сравнения: в прошлом году было 5,3 тысячи.

Остро кадровый вопрос стоит в учреждениях образования и здравоохранения республики

Изменения коснутся более 800 молодых специалистов, которые трудятся в государственных учреждениях. Теперь и муниципальные учреждения должны найти возможность выплачивать молодежи северные надбавки.

А как у вас?

В Мурманской области процентная надбавка к зарплате за работу в районах Крайнего Севера для молодых сотрудников областных учреждений также будет устанавливаться в полном размере с первого дня работы. Теперь при трудоустройстве в организацию, финансируемую из областного бюджета, молодому работнику с первого дня работы процентная надбавка к заработной плате будет начисляться в полном объеме - в размере 80 процентов, а возраст молодых работников увеличен с 30 до 35 лет.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Фото: iStock
Названы регионы с московскими зарплатами

В Архангельской области молодежь до 30 лет уже получает процентные надбавки к зарплате в полном размере с первого дня работы в государственных учреждениях региона.

Но есть условие: к моменту трудоустройства молодые люди должны прожить в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет. Эта мера была также принята властями региона аж в 2005 году, чтобы остановить отток молодежи.

На Ямале с 2020 года также изменился принцип накопления северного коэффициента для работников бюджетной сферы.

Теперь с первого дня работы они получают максимальную надбавку в 80 процентов, включая специалистов, уже занятых в ней, но не успевших накопить данный коэффициент.

При этом она начисляется и тем, кто приехал трудоустраиваться в округ из других регионов.

Подготовили Марина Ледяева, Алексей Михайлов, Анна Шиллер

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Рынок труда

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