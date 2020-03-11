В Ленобласти семь человек пострадали в ДТП с грузовиком

В Ленинградской области на трассе "Скандинавия" под Выборгом вылетевший на встречную полосу грузовик привел к массовому ДТП. Пострадали семь человек, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Схема ДТП, по данным ведомства, выглядела следующим образом. На 100-м километре трассы грузовик выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Ford. От удара легковой автомобиль потерял управление и врезался в легковую машину Audi и грузовик Volvo.

В результате легковые автомобили выбросило в кювет. Самый сильный удар пришелся по Audi. За жизнь водителя этого автомобиля сейчас бьются врачи.

Ну а сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии. Пока неизвестно, что побудило водителя грузовика выехать на встречную полосу на "Скандинавии", это очень узкая, извилистая и чрезвычайно загруженная трасса.