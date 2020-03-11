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11.03.2020 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти семь человек пострадали в ДТП с грузовиком

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Фото: https://vk.com/spb_today Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

В Ленинградской области на трассе "Скандинавия" под Выборгом вылетевший на встречную полосу грузовик привел к массовому ДТП. Пострадали семь человек, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На набережной Петербурга столкнулось шесть машин

Схема ДТП, по данным ведомства, выглядела следующим образом. На 100-м километре трассы грузовик выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Ford. От удара легковой автомобиль потерял управление и врезался в легковую машину Audi и грузовик Volvo.

В результате легковые автомобили выбросило в кювет. Самый сильный удар пришелся по Audi. За жизнь водителя этого автомобиля сейчас бьются врачи.

Ну а сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии. Пока неизвестно, что побудило водителя грузовика выехать на встречную полосу на "Скандинавии", это очень узкая, извилистая и чрезвычайно загруженная трасса.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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