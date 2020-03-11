В Ленобласти прохожий спас провалившегося под лед мальчика

В Приозерске Ленинградской области на пляже прохожий спас мальчика, который провалился под лед. По сообщению регионального управления МЧС, ребенок вышел на открытый непрочный лед и провалился под воду.

Это обернулось бы трагедией, если бы мальчика, пытавшего отчаянно зацепиться за края ледяной полыньи, не заметил и вытащил из воды случайный прохожий. Незамедлительно к месту происшествия выехал спасательный отряд, который вызвала свидетельница происходящего.

Спас школьника житель Приозерска Александр Бондаренко. Он заметил, что мальчик попал в беду, сразу бросился в воду, вытолкнул мальчика и выбрался сам. Двигаться назад к берегу было слишком рискованно, поэтому мальчик и прохожий дождались спасательную бригаду, которые приехали через две минуты после вызова. Спасатели по очереди доставили их на берег на надувном плоте.

Ребенок не пострадал, но его все же направили в приемный покой местной больницы. После осмотра мальчика забрали обеспокоенные родители. Мужчине помощь не понадобилась.