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11.03.2020 19:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Алгоритмы красоты

Кинетики в Манеже Петербурга
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 53(8107)
Более 400 работ, свыше ста художников - совместная выставка Петербургского "Манежа" и Третьяковской галереи "Лаборатория Будущего: кинетическое искусство в России" получилась грандиозной и завораживающей.
Открывает выставку инсталляция "Начало". Огромная спираль раскручивается, как планетная орбита. Фото: Сергей Николаев Открывает выставку инсталляция "Начало". Огромная спираль раскручивается, как планетная орбита. Фото: Сергей Николаев
Открывает выставку инсталляция "Начало". Огромная спираль раскручивается, как планетная орбита. Фото: Сергей Николаев

Собранные здесь авторы - от авангарда начала ХХ века и шестидесятников до нынешнего века цифровизации - не просто "поверяют алгеброй гармонию". Изобретая новые визуальные системы передачи информации, они прозревают научные открытия. Пожалуй, только на этой выставке люди гуманитарного склада в состоянии понять, что имеют в виду математики, когда говорят о "красоте математических формул". Экспонаты, сухо названные "композиция №...", и впрямь на удивление красивы.

Фото: Анжела Мнацаканян
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Открывает выставку огромная инсталляция "Начало". Художник (а сейчас протоиерей) Анатолий Волгин создал макет этой скульптуры в 1967-м, для нынешней выставки его последователи изготовили ее в натуральную величину. Огромная спираль раскручивается как планетная орбита, а пересекающие ее нити словно сдерживают композицию.

Не меньше завораживают работы Александра Григорьева: квадраты вписаны в прозрачные кубы, пересекающиеся треугольники напоминают о гармонии стереометрии. Здесь отчетливо понимаешь, как экономно использует природа найденные ею алгоритмы: и спираль из блестящих трубочек-"ступенек" удивительно напоминает геном человека, а прожилки листа - капилляры человека и речную сеть…

В основе кинетического искусства идея трансформации художественной формы и зрительского восприятия. Подвижность и изменчивость - главное для динамических произведений, которые преобразуются с помощью механических сил или визуальных приемов. Много работ, играющих с оптической иллюзией - от кубиков Петра Митурича и "Справочника по цвету" Михаила Матюшина до голографических произведений.

Особое место у откровений поэта Велимира Хлебникова. Про "такт пульсации галактики": "Никто не может обнаружить начало этого такта и быть свидетелем его конца". Художники "оттепельных" 60-х словно иллюстрируют Хлебникова. В работах Франциско Инфантэ-Арана "Спираль и дискретные элементы", "Точка в своем пространстве", у его сына Платона Инфантэ и Вячеслава Колейчука исследуется эта пульсация.

Фото: Андрей Рыбачек / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
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Возникший в разных регионах мира в послевоенную эпоху, кинетизм связан с идеей технического прогресса. Художники-кинеты изобретали визуальные системы передачи информации, исследовали образное мышление, экспериментировали с новейшими технологиями и материалами. Идеи воплощались в архитектурных и дизайн-проектах. Их дерзкие эксперименты сегодня стали приметой повседневности.

Куратор выставки Юлия Аксенова соглашается: выставка не столько "про искусство", сколько "про науку". Точнее, про то, как художественная мысль помогает вызреть научной. Выставочный проект состоит из четырех тематических разделов: "Лаборатория зрения", "Лаборатория искусствометрии", "Лаборатория среды" и "Лаборатория синестезии". Здесь все разнообразие форм и жанров кинетического искусства: мобили, самонапряженные конструкции, скульптуры-трансформеры, видеопроекции, инсталляции и интерактивные объекты.

Культура Арт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

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