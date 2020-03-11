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11.03.2020 14:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге из банка похитили миллиард рублей через фиктивные кредиты

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге из офиса одного из крупнейших банков похищен 1 миллиард 99 миллионов 468 тысяч рублей. Деньги банк перечислил сам под кредитные договоры, которые оказались необеспеченными, сообщает Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: iStock
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В ведомстве отмечают, что всего было заключено 12 кредитных договоров от шести юридических лиц, которые входят в одну группу компаний.

Платежей по кредиту, как говорят в региональном управлении ФСБ, не осуществлялось, а когда встал вопрос с залоговым имуществом, выяснилось, что все объекты, которые фиксировались в залоговых договорах, уже выведены с баланса.

Случившееся в ведомстве квалифицируют как мошенничество. Сотрудники ФСБ уже пришли в офис группы компаний, провели обыски.

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