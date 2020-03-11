В Петербурге контрабандистов осудили за доминиканский ром с кокаином

Почти килограмм кокаина, растворенного в роме, пытались ввести злоумышленники в Петербург из Доминиканы. Двое осуждены, один в розыске, еще одного оправдали присяжные.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, весной 2015 года ряд граждан присоединился к группе лиц, которая была создана для перемещения через таможенную границу России с целью сбыта партий кокаина, приобретенного в Доминиканской Республике. Для этого злоумышленниками была разработана специальная технология: наркотик растворялся в доминиканском роме, что не изменяло свойств и качества кокаина. После доставки воздушным путем в Россию кокаин выпаривался и доставлялся заказчикам.

В марте 2015 года один из соучастников встретил подельников в Доминиканской Республике и отвез их к месту своего проживанию в городе Пунта Кана, где в их багаж было загружено 23 бутылки рома каждая объемом 1,75 литра. Общая масса растворенного кокаина составила не менее 9908,18 граммов. Закупка кокаина и транспортные расходы с учетом перевеса багажа обошлись в сумму не менее 70 000 долларов США.

Преступный план не удался. Таможенники в аэропорту Пулково изъяли кокаиновый ром. Также злоумышленникам был вменен аналогичный эпизод, произошедший в аэропорту Шереметьево: тогда они пытались ввести 70 граммов наркотика.

Коллегия присяжных полностью оправдала одного из подсудимых. У него есть право на реабилитацию. Двое других получили 12 и 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Четвертый злоумышленник объявлен в розыск.