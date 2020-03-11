В Петербурге и Ленобласти первые предприятия начали вести электронные трудовые книжки. Пока их число не так велико, но представители региональных комитетов по трудоустройству уверены: через пару месяцев счет пойдет на десятки тысяч юрлиц. Многие компании пока разбираются в сути нововведений.

- На самом деле у компаний, особенно связанных с цифровыми технологиями, интерес к электронным трудовым книжкам был давно, поэтому, например в IT-индустрии, изменения законодательства восприняли очень позитивно, - говорит заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Петр Тищенко.

Секрет тут не только в характере деятельности предприятий, а скорее в том, что в IT-сфере распространена удаленная работа, когда даже ключевые работники трудятся вне офиса. Более того, в петербургских ведущих IT-компаниях значительная часть сотрудников по факту проживают в других регионах. И хранить в петербургском офисе трудовую книжку сотрудника, который по факту живет, например, в Мурманске, бизнесу неудобно.

Сейчас в Петербурге на электронные трудовые книжки перешли свыше пяти тысяч компаний.Если в городе бизнес отказывается от привычных трудовых книжек, то в соседней

Ленобласти ситуация другая. Там ряд компаний уже ответили для себя на вопрос, переходить ли на электронные трудовые книжки, и решили остаться на привычном способе документооборота.

По словам зампредседателя комитета по труду и занятости Ленобласти Сергея Воронина, в регионе первыми предварительную отчетность стали сдавать сельхозпроизводители. Так вот, среди СПК и фермерских хозяйств свыше 80 процентов определившихся приняли решение сохранить бумажные трудовые книжки.

- Здесь роль играют менталитет и привычка, - считает Воронин и признается: в комитете по труду и занятости Ленобласти сотрудники также приняли решение не переходить на электронные трудовые.

Между тем электронная трудовая книжка создает уникальную возможность защитить права сотрудников от недобросовестных работодателей. Заместитель главного государственного инспектора труда в Ленобласти Елена Пшеничная говорит, что в региональную трудовую инспекцию регулярно обращаются люди, которых работодатель буквально шантажирует, угрожая испортить трудовую книжку. Одна из популярных схем: сотруднику оставляют запись, что он уволен по статье. Конечно, эту запись, в случае если сотрудник ушел по собственному желанию, можно аннулировать, внеся новую корректную запись, но надо понимать, что кадровики на новом рабочем месте, конечно, обратят внимание на это свидетельство конфликта, отмечает Елена Пшеничная.

Также бывает, что работодатели портят трудовые книжки, теряют их, а иногда и вовсе в нарушение законодательства не отдают их работникам. Таких жалоб довольно много по всей стране. В Гострудинспекции отмечают, что с введением электронных трудовых книжек эти схемы будут исключены.

Переход на цифровую кадровую отчетность будет постепенным. До конца года компании должны определиться, будут они вести бумажные или электронные документы. Но даже те, кто выберет привычную бумажную трудовую, отчетность все равно будут сдавать в электронном виде, и цифровые сведения о том, куда работник устроился и когда уволился, постепенно будут формироваться независимо от выбранной формы книжек.

- На электронный документооборот быстрее всего перейдут крупные предприятия (для них выгодно вести базу в электронном виде), у среднего и малого бизнеса могут возникнуть проблемы: персонал нужно обучить, а сотрудникам доказать эффективность и безопасность нового метода учета трудового стажа, - считает Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России".

Вопрос отношения работников к "цифре" отнюдь не праздный. Многие помнят, как еще 10-20 лет назад банкротились и исчезали фирмы, а сотрудники оставались с незаполненной трудовой и не знали, где поставить печать. Люди боятся передавать данные о стаже компьютеру, опасаясь, что в случае сбоя сведения, необходимые для расчета пенсии, будут потеряны. Но база Пенсионного фонда, где будут храниться эти сведения, никогда не "падала". А сравнивая сохранность данных в электронном виде и на бумаге, эксперты отмечают, что цифровая книжка намного надежнее.

Прямая речь

Максим Топилин, глава Минтруда:

- Решение о переходе с бумажных на электронные трудовые книжки принималось Минтрудом на протяжении трех лет, которые ушли на согласование позиций по этому вопросу среди работодателей и профсоюзов. Мы вели переговоры на эту тему с работодателями, профсоюзами. Мнения были совершенно разные.