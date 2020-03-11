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11.03.2020 16:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге установят мемориальную доску Жоресу Алферову

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге 15 марта в 14.00 состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся физику, академику Российской академии наук, лауреату Нобелевской премии Жоресу Ивановичу Алферову, сообщает администрация Петроградского района.

Фото: Фото из книги "Жорес Алферов" (издательство "Людовик", 2020)
15 марта Жоресу Алферову исполнилось бы 90

Доска будет установлена на доме по адресу улица Мичуринская, 1, который выходит фасадом на Петровскую набережную. В этом доме Жорес Алферов жил с 2001 по 2019 годы. Инициатор установки мемориальной доски - Фонд поддержки образования и науки (Алфёровский фонд).

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1952 году окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени Ульянова. С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте (ФТИ) имени Иоффе, прошел путь от инженера, младшего научного сотрудника до заведующего отделом. В 1987-2003 годах занимал пост директора ФТИ, в 2003-2006 годах - председатель ученого совета ФТИ. Являлся вице-президентом Российской академии наук с 1991 до 2017 года.

С 2002 года Жорес Алферов возглавлял Санкт-Петербургский физико-технологический научно-образовательный центр РАН, который с 2009 года центр был преобразован в Санкт-Петербургский академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий РАН.

В 2000 году Жорес Алферов совместно с Гербертом Кремером был удостоен Нобелевской премии по физике за фундаментальные работы, заложившие основы современных информационных технологий.

Скончался Жорес Алферов в марте 2019 года на 89-м году жизни.

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