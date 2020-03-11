В петербургских библиотеках пройдут Дни Пионтека

В Петербурге с 11 марта по 12 апреля в городских библиотеках и подростковых клубах пройдут ежегодные Дни Пионтека. Посетителей ждут лекции и семинары на самые разные темы: от подготовки к поступлению в вуз до исследований астероидов.

Как сообщили "РГ" в библиотеке имени Лермонтова, которая организует конференцию, вход на все мероприятия свободный.

Лекционная программа открывается 12 марта. В библиотеке имени Некрасова на проспекте Бакунина пройдет лекция о подготовке ребенка к успешной учебе в вузе. Наработками поделится кандидат педагогических наук, член Российского педагогического общества Елена Плюснина. 2 апреля в Детской библиотеке на 4-й Красноармейской улице, 13, будут обсуждаться техники эффективного общения. Лекцию прочитает Татьяна Суворова, педагог-психолог высшей категории Психолого-педагогического Центра Выборгского района.

А в библиотеке "Екатериногофской" 3 апреля состоится лекция, посвященная стереотипам о миграции. Собравшихся ждет выступление Андрея Якимова, этнографа, эксперта по работе с этническими меньшинствами и трудовыми мигрантами.

7 апреля в библиотеке имени Герцена доцент кафедры анатомии и физиологии человека и животных РГПУ имени Герцена Алсу Сайфитдинова расскажет о химерах, так называют организмы, которые состоят из генетически разнородных клеток, имеющих различное происхождение. "Клетки же таких существ, как мозаики, также отличаются по генотипу, однако их различия возникают в результате изменений исходной наследственной информации в ходе развития организма", - отмечают организаторы мероприятия.

В библиотеке "Лиговской" 9 апреля сотрудники музея-квартиры имени Блока расскажут о супруге поэта. Это будет не научная лекция, а встреча-спектакль. Теме дач Курортного района и дачкой культуре дореволюционного Петербурга будет посвящена лекция в библиотеке "Старая Коломна", которая пройдет 14 апреля. 16 апреля в библиотеке имени Герцена расскажут об астероидно-кометной опасности. А завершатся Дни Пионтека лекцией о здании Финляндского вокзала. Мероприятие пройдет 21 апреля в Центре культурных программ на 2-й Советской.

Все лекции начинаются в 18.30.

Справка "РГ"

Дни Пионтека в Петербурге проводятся с 2005 года. Они названы в честь исследователя-экциклопедиста Георгия Владимировича Пионтека. Он был архитектором, художником, этнокультурологом, собирателем раритетов и специалистом по атрибутированию материальной культуры.