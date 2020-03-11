В СЗФО теплая погода принесла убытки продавцам зимнего спортинвентаря

Магазины спорттоваров Петербурга и пункты проката наконец убрали из ассортимента зимний инвентарь. Падение спроса по итогам сезона оценивается в 50, а по некоторым позициям - даже в 70 процентов. Сейчас предприниматели ищут способ закрыть убытки продажей демисезонных товаров.

Рынок спортивных товаров долгие годы показывал динамичный рост. По оценкам консалтингового бюро Neoanalytics, ежегодно продажи спорттоваров росли на 15-17 процентов. Предприниматели были уверены: и в этом году их также ждет позитивная динамика. Так, по оценкам Екатерины Крайвановой, сооснователя сервиса Next2U, в этом году по зимнему ассортименту специалисты ждали рост в 30 процентов. По факту даже относительно прошлого сезона снижение составило свыше 33 процентов. В масштабах Петербурга падение оценивается в 50 и более процентов.

Так, аналитики сервиса "Авито" выяснили, что спрос, например, на ледянки в этом сезоне в Петербурге упал на 94 процента, на санки - 90 процентов, на беговые лыжи - 70 процентов. На сноуборды спрос снизился на 47 процентов. Здесь снижение не такое явное, потому что в Петербурге даже в снежные зимы любители этого вида спорта со своим снаряжением нередко ездят в другие регионы.

Из сложившейся ситуации продавцы выходят по-разному. Например, магазины сноубордов стали активно рекламировать среди своих покупателей туры на Хибины, где снег есть и не скоро еще растает. Но такие продажи рассчитаны только на фанатов сноубординга.

Поэтому схватку с погодой выдерживают далеко не все. Так, в начале месяца закрылся магазин Just Extreme Boardshop. Перед сезоном-2020 магазин, как обычно, сделал крупную закупку сноубордов и другого зимнего инвентаря. А когда наступила теплая зима без снега, директор торговой точки Дмитрий Афанасьев распродавал ассортимент по себестоимости. Сейчас в помещении магазина та же команда открыла велопрокат.

Велопрокаты, к слову, этой зимой и не закрывались. Именно на велосипедах выдержал сезон прокат спортинвентаря на Комендантском проспекте. Еще летом, когда никто не знал, какой будет зима, руководитель проката Сергей Сафин заказал 20 новых сноубордов и комплектов обуви. Предприниматель говорит: думал, что будет масштабировать бизнес. По факту получились сплошные убытки, выжить помогали только велопрокат и прокат гироскутеров.

В этом году эксперты ждали роста продаж в 30 процентов. По факту падение составило почти 50

И хотя зима подкосила предпринимателя, у него есть небольшой склад, где можно хранить несезонный инвентарь. Там сноуборды и будут ждать своего часа. Не исключено, что продавец в итоге даже останется в плюсе. Так, по данным "Авито", несмотря на снижение спроса, в Петербурге цена на сноуборды в этом году выросла на 17 процентов, на лыжи - на 13 процентов, на коньки - на 11 процентов. Таким образом, попридержать товар может оказаться выгоднее, чем сейчас искать покупателей, предлагая огромные скидки при нулевом спросе.

Правда, это касается не всех товаров. Мертвым грузом на продавцах повисли спорттовары для детей с изображением мультяшных персонажей. Скидки на ледянки и тюбинги с героями вышедших этой зимой мультфильмов достигают 70-80 процентов, ведь в следующем сезоне они будут уже неактуальны.

Сейчас спортивные магазины заключают договоры на поставку летних товаров. В Петербурге два года назад уже была ситуация, когда из-за чрезвычайно холодного лета остались нераспроданными солнцезащитные очки, кремы от загара, купальники. Но если одежду и аксессуары удалось продать год спустя, то косметические средства пришлось списать.

Представители бизнеса с тревогой следят за прогнозом погоды и на всякий случай делают ставку на всесезонные, а также непортящиеся и неустаревающие товары, которые в случае новых погодных аномалий смогут дождаться своего часа на складах.

Мнение

Виктор Солнцев, доцент РАНХиГС, член Ассоциации независимых директоров:

- На самом деле ситуация, в которой оказались бизнесмены, была вполне предсказуема. Бизнес, где большую роль играет сезонность, во всем мире относится к высокорискованным видам деятельности, и предприниматели стараются страховать свои риски, формируют запас средств или находят иной способ "подстелить соломку". У нас за длившийся последние два десятилетия период экономического благополучия бизнес растерял способность к подобному самосохранению. Что будет сейчас? Конечно, предприниматели, которые не закрылись, постараются отбить убытки за счет резкого повышения цен на летний ассортимент. Но здесь перед бизнесом оказываются новые риски. Курс рубля снижается, 85 процентов спортивного инвентаря - это импорт, так что цены в этом сезоне объективно и так окажутся выше прошлогодних. А покупательский интерес на инвентарь, скорее всего, не вырастет, все-таки это не товары первой необходимости.

В чуть более выигрышной ситуации находится спортивный ретейл, там ассортиментный ряд больше, так что снижение "зимних" позиций на общем фоне оказалось не так заметно. Но самое главное, что, в отличие от малого бизнеса, тех же специализированных магазинов сноубордов или горных лыж, спортивный ретейл имеет доступ к банковским кредитам. Сложные времена гипермаркеты могут переждать с заемными деньгами, микробизнесу в этом плане сложнее.

И хотя доля ретейла в сегменте продажи спортивного инвентаря ожидаемо вырастет, я бы не стал говорить, что малый бизнес совсем уйдет из отрасли. Учитывая все риски, бизнес будет искать способы оставаться на плаву, здесь можно или расширять ассортимент другими группами товаров, или начинать организовывать спортивные мероприятия, создав НКО. НКО, в отличие от магазинов, могут претендовать на различные льготы.