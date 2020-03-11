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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Крыму

Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Крыму.

Фото: Пресс-служба УГИБДД Республики Коми
В Республике Коми в ДТП погибли шесть человек

Авария произошла во вторник вечером на дороге Джанкой - Симферополь. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в салоне которого находились водитель и восемь пассажиров, и автомобиль Daewoo Lanos.

Как рассказали ТАСС в ГИББД, при выезде со второстепенной дороги на главную 46-летний водитель Daewoo грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего и произошло столкновение с микроавтобусом. Последний от удара перевернулся.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и пять бригад скорой помощи. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы. Один человек в реанимации.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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