Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Крыму

Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Крыму.

Авария произошла во вторник вечером на дороге Джанкой - Симферополь. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в салоне которого находились водитель и восемь пассажиров, и автомобиль Daewoo Lanos.

Как рассказали ТАСС в ГИББД, при выезде со второстепенной дороги на главную 46-летний водитель Daewoo грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего и произошло столкновение с микроавтобусом. Последний от удара перевернулся.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и пять бригад скорой помощи. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы. Один человек в реанимации.