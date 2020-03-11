Полицейские изъяли в ростовском туристическом агентстве 14 наименований сувенирной продукции с изображением городских памятников. Среди них магнитики с "Тачанкой".

"Тачанка" - один из символов донской столицы, расположенный на въезде в город. Знаменитая скульптурная композиция была установлена более 40 лет назад и стала туристической достопримечательностью не только Ростова, но и области.

Неслучайно местный туроператор решил использовать его, как и другие известные донские памятники, для популяризации туристического потенциала региона. В турагентстве рассказали, что реализуют проект повышения туристической привлекательности Дона совместно с мэрией уже более двух лет. Фирма продает и распространяет бесплатно на железнодорожном вокзале и в аэропорту сувениры, книги и брошюры о Ростове и донском крае. Причем часть из них приобреталась у изготовителей продукции. А недавно агентство заподозрили в торговле контрафактом.

Как сказала директор фирмы Татьяна Нечепаева, в офис пришли полицейские и изъяли сувениры и книги. Сотрудников правопорядка сопровождал представитель областной организации, занимающейся защитой авторских прав. Он представлял интересы скульптора Анатолия Скнарина, который в свое время возглавлял творческую группу, создавшую "Тачанку", а также других авторов или их наследников.

Причиной визита правоохранителей стало подозрение в торговле контрафактным товаром. Сейчас факт правонарушения проверяется, изъятая продукция направлена на экспертизу. В турфирме недоумевают: почему это произошло? "Насколько я знаю, в советское время памятники изготавливались по заказу государства, им же финансировались и до сегодняшнего дня находятся на балансе государства", - написала в одной из соцсетей Нечепаева.

- Как у скульптора могло возникнуть исключительное право на изображение памятника? - удивляется Татьяна Нечепаева. - На самом деле это даже не мой вопрос, проблема намного шире. Как туроператорам привлекать в регион туристов, если нельзя показывать его достопримечательности, в том числе памятники? Нам остается только река Дон, да и то пока на нее кто-нибудь не предъявил претензии.

Кстати, подобные конфликты возникали и в других городах страны. К примеру, из-за знаменитого монумента "Родина-мать зовет!", являющегося центром памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. В брошюре была опубликована его фотография. Наследник скульптора посчитал это нарушением авторских прав. В подобных ситуациях в Омске и Челябинске смогли доказать, что искусство - достояние народа. В одном случае памятник был создан авторской группой, как и "Тачанка". А в другом - городские власти разрешили использовать изображение местной достопримечательности. Но это скорее исключение, чем правило.

- В 2000-х годах представители правообладателей требовали, чтобы магазины и клубы платили за трансляцию музыки. Поначалу это вызывало возмущение, но сейчас все платят. Скульптуры и художники в этом плане ничем не отличаются от композиторов, - считает член Российской академии художеств Константин Марков.

Если автор "Тачанки" не откажется от претензий к турагентству, суд будет решать вопрос о выплате ему фирмой денежной компенсации, которая может быть немалой. В законе предусмотрена выплата автору вознаграждения в размере шести процентов от реализованного товара, на котором изображено произведение. Статья 1281 Гражданского кодекса РФ устанавливает срок охраны авторских прав - вся жизнь автора и еще 70 лет после его смерти. А взысканные в судебном порядке суммы могут быть намного больше.

Ростовские предприниматели, работающие в туристической отрасли, готовят обращение к властям с просьбой изменить закон об авторском праве. Один из аргументов - зачастую памятники находятся на балансе города, в таких случаях авторские права должны принадлежать муниципалитету или не действовать.

Мнение

Владимир Саксонов, коллекционер:

- Неудивительно, что авторы произведений и их наследники борются за свои права на получение дивидендов с коммерсантов. Вспомним Эдуарда Успенского, который получил за использование образа Чебурашки большие деньги. Раньше люди считали "Тачанку" общим достоянием, но сейчас все изменилось, и ничего с этим не поделать. Можно рекламировать туристический потенциал и размещать фото скульптур и картин. Но если эти вещи продаются, значит, надо платить авторам. Сейчас это их достояние, а не общественное.

А как у соседей

В Екатеринбурге Петру Чусовитину, автору памятника основателям города, удалось через суд взыскать с компании, не получившей у него разрешения на использование изображений его произведения десять тысяч рублей, за фото памятника в путеводителе Свердловской области, 70 тысяч за его изображение на коробке конфет и еще 170 тысяч рублей - в наборе открыток.