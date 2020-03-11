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11.03.2020 21:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург" - 5:1

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В среду в чемпионате России по футболу "Сочи" дома крупно переиграл в перенесенном матче 18-го тура "Оренбург" - 5:1 (2:0). Дубль на счету форварда хозяев Александра Кокорина. Эта победа позволила южанам набрать 21 очко и покинуть зону вылета: "барсы" переместились на 14-е место в РПЛ.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Напомним, этот поединок должен был состояться еще первого декабря прошлого года, однако в связи с форс-мажорными обстоятельствами был перенесен на резервную дату. У многих игроков и сотрудников сочинского клуба обнаружили острую ротавирусную инфекцию. С просьбой перенести матч обратились представители южного клуба, в ФК "Оренбург" ее поддержали.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Матч между "Сочи" и "Оренбургом" в РПЛ пройдет при зрителях

Любопытно, что в тот момент у руля оренбургской команды стоял Владимир Федотов, который в межсезонье переехал на юг и теперь является главным тренером "Сочи".

Хотя и при небольшом стечении зрителей (на олимпийском стадионе "Фишт", пожалуй, не собралось и пяти тысяч зрителей) хозяева начали с нескольких атак. Однако лишь удар Цаллагова с линии штрафной представлял некоторую опасность.

А вот соперник должен был открыть счет уже на восьмой минуте. Алвеш прострелил справа, Нобоа неудачно обработал мяч, тот оказался у Фамейе, находившемуся буквально в пяти метрах от ворот хозяев. Однако футболист "Оренбурга" умудрился промахнуться. Тут же форвард гостей Деспотович из центра штрафной пробил точно в Джанаева.

Зато простой навес сочинца Мостового с правого фланга центральный защитник "Оренбурга" Аюпов решил переправить в падении на угловой, но угодил с семи метров точно в угол… собственных ворот - 1:0, 24-я минута.

Затем парад роковых оплошностей продолжил его партнер по линии обороны Терехов, зачем-то толкнувший Заболотнего на углу штрафной. Арбитр Турбин назначил пенальти, который четко исполнил Кокорин - 2:0, 35-я минута. Это второй гол форварда после возвращения из тюрьмы в большой футбол.

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А в начале второй половины бомбардир, выглядевший на редкость заряженным на борьбу, оформил дубль. Кокорин справа вошел с мячом в штрафную и точно пробил в дальний от голкипера Климовича угол - 3:0, 62-я минута.

Гости попробовали что-то изменить, пошли вперед немалыми силами, однако пропустили еще одну разящую контратаку. Мостовой с центра поля убежал от защитников и точно с такой же позиции, как и Кокорин, отправил мяч в сетку - 4:0, 73-я минута. Отметим, обе голевые передачи на счету Нобоа. Однако и это было еще не все: Нобоа довершил полный разгром соперника, забив после комбинации с участием Кокорина и Новосельцева - 5:0, 79-я минута. Хоте Фамейе все-таки отыграл один мяч - 5:1, 85-я минута.

Таким образом, "Оренбург" с 23 очками остался на одиннадцатом месте в РПЛ, всего лишь в одном балле от зоны переходных матчей. А "Сочи" теперь имеет 21 балл и занимает 14-е место. А два последних места в турнирной таблице теперь делят казанский "Рубин" и грозненский "Ахмат", имеющие по 20 очков.

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