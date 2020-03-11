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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФАС предостерегает

Некоторые договоры, завизированные чиновниками, вызывают вопросы
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 51(8105)
Вице-губернатор региона Андрей Косолапов получил предостережение от Волгоградского управления ФАС России. Чиновник подписал протокол, в котором плату за техобслуживание внутридомового газового оборудования предлагалось распределять на всех собственников. Антимонопольное ведомство усмотрело в этом возможность нарушения закона о защите конкуренции. Какие еще вопросы ставят антимонопольщики перед властью региона?

Протокол, из-за которого Косолапов получил предупреждение, содержит формулировки, позволяющие газовой компании взыскивать с людей плату за услуги вне зависимости от их исполнения. А за тех, кто отказывается это делать, расплачивались бы другие жильцы.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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- Применение коллективной ответственности в отношении собственников квартир недопустимо, если у кого-либо из их соседей договор отсутствует, - объяснил руководитель управления Роман Лучников. - Кстати, газовики тоже не пришли в восторг от формулировок, из-за которых можно попасть под санкции. Просто они чаще сталкиваются с антимонопольным ведомством, чем вице-губернатор.

Оплачиваться должна конкретная работа, предусмотренная договором, и только после ее выполнения. Соответственно, до приемки хозяева квартир ни копейки не должны. Окончательный размер платы исполнитель определяет индивидуально с учетом видов оборудования, которое подлежит обслуживанию.

- Эти рекомендации, в первую очередь, касаются крупнейшей газовой компании, работающей во всех районах и городах области, - отметил руководитель Института общественных жилищных инспекторов Олег Капустин. - Однако в Волгоградской области 56 организаций, оказывающих такие услуги, и граждане могут обратиться в любую из них.

В администрации региона заявили, что на самом деле не желают применять круговую поруку, если у кого-то из соседей нет договора. В Волгоградской области 653 дома находятся в управлении собственников, которые не заключили договор на техническое обслуживание газовых приборов. А согласно закону, он должен быть.

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- Это, прежде всего, вопрос безопасности. Жильцам предлагается выбрать уполномоченного, который от имени всех собственников дома заключит единый договор на обслуживание газового оборудования. Уполномоченный будет принимать работу, собирать со всех деньги и оплачивать оказанные услуги. Однако люди не хотят брать на себя такую ответственность, и мы их понимаем. Были даны рекомендации заключать договор с каждым собственником, чтобы плата за услуги начислялась пропорционально. То есть каждый платил бы свою долю, - сказала заместитель руководителя инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области Татьяна Гордеева.

Отсутствие договора может привести не только к отключению коммунального ресурса, но и создать аварийную ситуацию. К властным структурам у антимонопольщиков есть и другие вопросы. Например, все тот же закон о защите конкуренции нарушила администрация Фроловского района. Там провели аукционы на право аренды на 49 лет земли для сельскохозяйственных ярмарок. Но российскими нормами не предусмотрена передача участков в аренду для ярмарок. В результате были расторгнуты два таких договора. В прошлом году рассмотрели 35 жалоб на продажу арестованного имущества. 21 из них признали обоснованной.

- Большинство жалоб было на фирму, которая реализовывала имущество на основании контракта, заключенного с территориальным управлением Росимущества в Волгоградской области, - говорит заместитель главы регионального управления ФАС Ольга Ячменева.

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Эта компания информирует, что торг идет с повышением стартовой цены. Но шаг аукциона (сумма, на которую можно повышать предложение цены) не указывала. Не зная суммы, претендент на участие в торгах не может заранее оценить свои финансовые возможности. Такая нехитрая мера сокращает количество претендентов В функции ФАС входит и контроль госзаказов. Так, областной комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок разместил лот с начальной ценой три миллиона рублей на приобретение дезинфицирующих средств. В техзадании заказчик расписал требования к спиртовому раствору: процентное содержание алкоголя, отсутствие хлоргексидина, аминов, гуанидинов и красителей. Обоснований запрета этих элементов не было.

- Мы пригласили специалиста противочумного института, и он пришел к выводу, что информация о конкретных химических свойствах - это рецептура определенного производителя, под которого были "заточены" технические задания. Позицию антимонопольного органа поддержали суды, - объяснил начальник отдела контроля государственных и муниципальных закупок Руслан Литвинов.

Экономика ЖКХ Правительство ФАС Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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