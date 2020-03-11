Из-за аномально теплой погоды на юге начался пожароопасный сезон

По сообщению Росгидромета, из-за сухой и солнечной погоды, установившейся в Южном федеральном округе, - температура воздуха в некоторых местах достигает 24 градусов, что выше климатической нормы на 7-12 градусов, - увеличивается риск возникновения природных пожаров.

В Крыму и Республике Адыгея объявлен средний (третий), а в Краснодарском крае установлен 4-й класс пожарной опасности. За последние сутки на Кубани было зафиксировано 10 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Самая сложная обстановка сложилась под Туапсе - рядом на большой площади в 18,5 гектара загорелась сухая трава. Причем очаг возник рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Одновременно в окрестностях города-курорта Анапы задымился камыш в плавневой зоне на площади 1600 квадратных метров. К тушению пожаров в Анапе и Туапсе привлекли свыше 10 единиц спецтехники. В связи с этим губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил главам районов взять под личный контроль ликвидацию очагов возгорания.

- В 24 районах и городах края введен особый противопожарный режим, установлен 4-й класс пожарной опасности, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В Туапсинском районе (аул Псебе) огонь удалось полностью ликвидировать, в Лазаревском районе Сочи (село Зубова Щель) - локализован. К тушению привлечено более ста человек.