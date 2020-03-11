Новости

Корвет "Гремящий" отправился на госиспытания на Балтийский флот 16:28
На Кубани наградили лауреатов конкурса "Золотой фотообъектив" 16:28
В Петербурге установят мемориальную доску Жоресу Алферову 16:26
ОПЕК понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году 16:25
Из-за аномально теплой погоды на юге начался пожароопасный сезон 16:24
Реставрация крепости в Копорье заинтересовала следователей 16:24
Число погибших в ДТП под Ростовом увеличилось до пяти человек 16:06
Тренер лыжника Большунова обвинил норвежских спортсменов в неуважении 16:05
В Симферополе ВАЗ насмерть сбил школьницу 16:05
Французский демограф назвал самую "плодовитую" страну Европы 16:03
Латвийская авиакомпания из-за коронавируса уволила 250 сотрудников 16:03
Авиакомпания "Азимут" приостановила полеты в Израиль 16:03
В Магнитогорске на уроке физкультуры умер школьник 16:00
Ракетная стрельба белорусской "Тунгуски" попала на видео 16:00
В Тверской области мужчина выиграл в лотерею 4,7 миллиона рублей 16:00
Новый Hyundai Creta собрал более 10 тысяч предзаказов за неделю 16:00
В Ленобласти прохожий спас провалившегося под лед мальчика 15:58
В Мадриде количество заболевших коронавирусом перевалило за тысячу 15:56
В Костроме задержали главу национальной общины за обман земляков 15:56
Раскопана крупнейшая "мастерская роскоши" Древнего мира 15:45
Подтверждена подлинность останков святой Энсвиты 15:43
В Петербурге контрабандистов осудили за доминиканский ром с кокаином 15:37
Вице-премьер РФ: Цены на бытовую технику и лекарства могут вырасти 15:33
Харви Вайнштейн предлагал убить актрису Дженнифер Энистон 15:25
Белоусов: Признаков сильного оттока капитала из РФ не наблюдается 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили, почему не сбываются погодные ожидания
В Гидрометцентре объяснили, почему не сбываются погодные ожидания
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Верховный суд объяснил правила раздела дома с пристройками после развода
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
11.03.2020 16:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из-за аномально теплой погоды на юге начался пожароопасный сезон

Текст: Анна Юркова
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

По сообщению Росгидромета, из-за сухой и солнечной погоды, установившейся в Южном федеральном округе, - температура воздуха в некоторых местах достигает 24 градусов, что выше климатической нормы на 7-12 градусов, - увеличивается риск возникновения природных пожаров.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Синоптики рассказали, как долго продлится аномальное тепло

В Крыму и Республике Адыгея объявлен средний (третий), а в Краснодарском крае установлен 4-й класс пожарной опасности. За последние сутки на Кубани было зафиксировано 10 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Самая сложная обстановка сложилась под Туапсе - рядом на большой площади в 18,5 гектара загорелась сухая трава. Причем очаг возник рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Одновременно в окрестностях города-курорта Анапы задымился камыш в плавневой зоне на площади 1600 квадратных метров. К тушению пожаров в Анапе и Туапсе привлекли свыше 10 единиц спецтехники. В связи с этим губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил главам районов взять под личный контроль ликвидацию очагов возгорания.

- В 24 районах и городах края введен особый противопожарный режим, установлен 4-й класс пожарной опасности, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В Туапсинском районе (аул Псебе) огонь удалось полностью ликвидировать, в Лазаревском районе Сочи (село Зубова Щель) - локализован. К тушению привлечено более ста человек.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Севастополь ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

В ЦИК РФ представили символику голосования по поправкам в Конституцию
ФАС возбудила второе дело из-за подорожания медицинских масок
Белоусов: Рисков спада экономики пока не видно
Путин оценил на тройку российско-американские отношения
МИД Таиланда уточнил выдачу виз по прибытии для россиян
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье