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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стой, но цену знай

Водителей начнут штрафовать за неоплату парковки
Текст: Марина Бровкина, Илья Изотов, Наталья Коротченко, Юлия Крымова, Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 51(8105)
Вступает в силу федеральный закон, позволяющий передавать муниципальным органам власти информацию о владельцах машин. Это значит, что в ближайшее время ростовчан начнут штрафовать за неоплату организованных парковок.
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Речь идет о внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь МВД сможет предоставлять по запросу муниципалитетов сведения об автовладельцах, не оплачивающих парковку. За счет этого административные комиссии районов города получат возможность привлекать нарушителей к ответственности. Проект платного парковочного пространства начал действовать в донской столице в сентябре 2016 года. Но схема не работала, потому что между властями и МВД не было договора о доступе к персональным данным автовладельцев. Сейчас эта проблема устранена.

Фото: iStock
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Напомним, что такие парковки расположены в самом центре города, в границах: улица Текучева - проспект Театральный - улица Береговая - переулок Доломановский. Платить придется 35 рублей в час с восьми утра до 20:00. В выходные и праздничные дни можно поставить машину бесплатно. Для водителей, которым надо оставлять авто на долгое время, например, для тех, кто работает в офисах по восемь часов, предусмотрены абонементы, позволяющие сэкономить. Участники Великой Отечественной войны и зарегистрированные жители домов в этих районах могут оставлять машины бесплатно. Для этого надо оформить соответствующее разрешение и обратиться в сервисный центр "РПП". Штраф за неоплату - 1500 рублей.

В соседних регионах к решению вопроса загруженности транспортом центров городов подошли по-разному. Например, в Волгограде пока нет платных муниципальных парковок. А вот в Волжском они действуют с 2016 года. Причем цены достаточно приемлемые. Так, горожане могут оставить свой автомобиль за 35 рублей в сутки. Платные парковки собирались делать и в Астрахани, писали концепцию, а потом - тишина. Как предполагают жители города, со вступлением в силу изменений федерального закона дело сдвинется с места.

Фото: РИА Новости
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В Симферополе муниципальные парковки тоже появились в 2016 году. Сейчас их 17, рассчитаны они на 934 автомобиля. Как и положено по законодательству, десять процентов мест предназначены для инвалидов и предоставляются бесплатно. Парковками можно пользоваться ежедневно с 7 до 19 часов. Час стоянки стоит 50 рублей. Плату собирают на месте сотрудники МУП "Гортранссервис", которое является оператором всех платных парковок. Правда, в феврале 2020-го разгорелся скандал, связанный с работой этого предприятия. Оказалось, что сверхприбыльная услуга парковщиков, всегда пользующаяся спросом, почему-то приносит городу убытки. Да потому, что ежедневно мимо кассы проводились значительные суммы, собираемые с владельцев автомобилей. Директор Гортранссервиса был арестован, а следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

В Севастополе платные парковки появились в 2017 году, система внедряется по концессионному соглашению. На улицах города уже устроено 165 парковок на 3743 места. Стоимость одного часа - 35 рублей в центре Севастополя и 50 рублей в Балаклаве. За неоплату парковки введен штраф 1500 рублей, но до сих пор штрафы не начислялись. Несмотря на это, автовладельцы добросовестно оплачивали парковку: в городской бюджет поступало около 200 тысяч рублей в месяц.

Краснодар был одним из первых городов, где переняли опыт Москвы и устроили платные парковочные места. В 2018 году столица края впервые за несколько лет не вошла в рейтинг самых "пробочных" городов мира.

Прямая речь

Константин Трофименко, директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов:

- Наличие платных парковок увеличивает скорость движения на дорогах на 5 - 10 процентов. На 20 процентов снижается блуждающий трафик (перемещение авто в поисках свободного места). В зонах платной парковки всегда есть свободные места, так как люди уже не оставляют машины на сутки. Среднее время нахождения на парковке - 3 - 4 часа. Однако на общественный транспорт пересаживаются не более 5 - 10 процентов автовладельцев. Именно на столько повышается и пропускная способность улиц.

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