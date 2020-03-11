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11.03.2020 14:07
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Матч между "Сочи" и "Оренбургом" в РПЛ пройдет при зрителях

Текст: Александр Ершов
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В среду вечером в городе-курорте состоится перенесенный поединок 18-го тура чемпионата России по футболу, в котором "Сочи" встретится с "Оренбургом". Как сообщили "РГ" в пресс-службе "барсов", игра пройдет в присутствии зрителей.

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Билеты на эту встречу можно будет приобрести до самого старта поединка, который начнется 11 марта на олимпийском стадионе "Фишт" в 19.30. По прогнозам хозяев, на арене ожидается около пяти тысяч болельщиков.

Как известно, ФК "Сочи" и "Оренбург" должны были выяснить отношения в рамках Российской премьер-лиги еще первого декабря прошлого года, однако в связи с форс-мажорными обстоятельствами матч был перенесен на резервную дату. Тогда у большинства игроков и сотрудников сочинского клуба обнаружили острую ротавирусную инфекцию. С просьбой перенести матч обратились представители южного клуба, в ФК "Оренбург" ее поддержали.

Любопытно, что в тот момент у руля оренбургской команды стоял Владимир Федотов, который в межсезонье переехал на юг и теперь является главным тренером "Сочи".

Поединок, который обслужит бригада судей во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова, важен для обоих соперников. На данный момент "Оренбург" с 23 очками занимает одиннадцатое место в РПЛ, всего лишь в одном балле от зоны переходных матчей. А ФК "Сочи" и вовсе занимает последнее место в турнире. Правда, в случае победы южане могут набрать 21 очко и чуть ли не впервые в сезоне выбраться из зоны вылета.

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