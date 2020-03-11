В Краснодаре наградили лауреатов конкурса "Золотой фотообъектив"

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко в среду открылась фотовыставка победителей проводимого региональным Союзом журналистов творческого конкурса "Золотой фотообъектив-2019". Лучшим фотожурналистом Кубани признан корреспондент Краснодарского филиала "Российской газеты" Владимир Аносов, которому достался главный приз конкурса.

В экспозиции представлено более 70 снимков участников ежегодного фотоконкурса из многих городов и районов края. Их возраст - от 23 до 80 лет. Всего жюри рассмотрело свыше 500 снимков, сделанных профессиональными фотографами и любителями, на различные темы. Впервые в фотовыставке приняли участие кубанские блогеры.

- Выставка "Золотой объектив" открывает новые имена талантливых фотографов, - сказал во время торжественной церемонии руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода. - Нет ничего объективнее, чем фотография: она показывает реальность, в которой мы с вами живем. Фотожурналисту приходится бывать не только в тех местах, где ему интересно, но и там, где нужно освещать события для изданий и сайтов. Сегодня на Кубани журналистикой в различных секциях и кружках занимаются более трех тысяч учащихся. Сейчас очень трудно провести черту между журналистами и блогерами. Все они находятся на острие событий.

По мнению председателя Союза журналистов Кубани Дианы Горбань, в экспозиции есть работы, которые могут украсить залы любого музея. Она отметила, что жюри конкурса возглавил известнейший на Кубани фотожурналист, обладатель многих российских и зарубежных наград Иван Журавлев. Среди победителей - фоторепортеры 11 федеральных, краевых и районных газет, интернет-СМИ.

Кстати

При содействии министерства культуры края эта экспозиция начала работу в главном художественном музее Кубани. А с 22 марта выставка переедет в ТРЦ "Галерея" (он расположен в самом центре столицы края), где жители и гости города увидят уже 160 работ фотомастеров.