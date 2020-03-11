Ежегодно на водоснабжение и повышение качества питьевой воды выделяются колоссальные деньги. Только в прошлом году на проект "Чистая вода" южные регионы получили 1,2 миллиарда рублей, из них 583 миллиона - из федерального бюджета. За такие деньги можно было протянуть новые ветки водовода. Но из этих средств освоено всего 360 миллионов рублей. Почему не срабатывает программа "Чистая вода" и как исправить ситуацию? Эти вопросы были подняты на совещании в полпредстве Южного федерального округа.

Более половины жителей Южного федерального округа считают, что воду из-под крана пить нельзя. Самая катастрофическая ситуация - в Калмыкии, где из крана вообще ничего не течет. Обеспеченность питьевой водой населения в республике составляет всего семь процентов.

Полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов приводит данные: Астраханская область, Крым, Севастополь, Кубань так и не сумели распорядиться почти половиной выделенных средств. Так, в Астраханской области не освоено 55 миллионов рублей, в Республике Крым -120 миллионов, в Краснодарском крае - 38 миллионов

(освоено всего 54 процента). Тем временем проблемы, связанные с качеством этого важнейшего ресурса, остаются и даже обостряются. Так, за последние пять лет качество воды снизилось в Волгоградской и Астраханской области и Калмыкии. Опрос показал: 84 процента жителей Калмыкии считают, что воду из-под крана пить нельзя, в Астраханской области - 71 процент, в Ростовской - 79. В целом в стране этот показатель составляет 54 процента.

- Основная причина того, что деньги не осваиваются, - несвоевременная разработка проектно-сметной документации. Это характерно для всех регионов, - сказал на совещании замминистра Минстроя РФ Максим Егоров. - Сегодня мы ставим задачу тщательно планировать работу. С 2020 по 2022 год необходимо представить дорожную карту каждого объекта. В ней детально должно быть прописано: когда сдается ПСД, когда подается заявка в Москву, сроки проведения конкурса. Все в цифровом виде. Участники процесса будут в курсе, как идет движение на том или ином объекте. Эта модель должна начать работать уже сейчас.

Как отметил Владимир Устинов, хуже всего обстоит дело в Калмыкии. Если в соседних субъектах речь идет преимущественно о качестве воды, то в степной республике ее нет как таковой. Существующие природные источники засолены и не пригодны ни для бытовых, ни для сельскохозяйственных нужд. Похожие проблемы испытывают жители некоторых районов Астраханской и Ростовской области, Крыма и даже Краснодарского края, где обеспеченность чистой водой колеблется от 15 до 69 процентов.

Основной фактор, отрицательно влияющий на качество воды, - изношенность системы централизованного водоснабжения.

Согласно данным федерального Роспотребнадзора, за пять лет проведено более 13 тысяч проверок качества питьевой воды. Практически каждая выявила нарушение санитарного законодательства. Представитель службы Ирина Шевкун назвала регионы с самой некачественной водой: это Калмыкия, Крым и Адыгея.

Сегодня в округе имеется восемь тысяч природных источников, но 16 процентов из них не соответствуют необходимым параметрам. Основная беда - высокое содержание солей. Вторая причина низкого качества - отсутствие зон санитарной охраны, обеспечивающих безопасность от внешних загрязнений. Так, в Крыму таких зон не имеется в 40 процентах случаев, в Калмыкии - в 56 процентах. И?третья причина - неконтролируемый сброс сточных вод.

Что же делают местные власти? Как выяснилось, зачастую капитальный ремонт коммунальных систем, реконструкция и тем более прокладка новых линий даже не заложены в программах комплексного социально-экономического развития. Власти не проводят мониторинг технического состояния системы водоснабжения, не ищут инвестиций для водохозяйственного комплекса. В Крыму при реализации программ водоснабжения допущены нарушения в закупках.

Прокуратура округа повсеместно выявила факты неудовлетворительного выполнения обязанностей должностными лицами: более трех тысяч нарушений законодательства о водоснабжении и водоотведении. Например, в Таганроге только после прокурорского вмешательства провели торги и заключили контракты на ремонт изношенной инфраструктуры. Десятки чиновников привлечены к административной ответственности, возбуждено десять уголовных дел.

Устинов считает, что в регионах не внедряются новые технологии очистки воды, не применяются эффективные разработки и не ведется модернизация водопроводного хозяйства. Хотя выделяемые деньги можно направлять и в эту сферу. Например, почему не применить технологии опреснения морской воды в Крыму? На этот вопрос глава республики Сергей Аксенов ответил, что вопрос изучался и что такая вода обойдется слишком дорого, порядка 85 рублей за кубометр.

- Обеспеченность водой жителей полуострова сегодня составляет 77 процентов, самый большой дефицит воды в Евпатории, Саки и Красном Перекопе, - утверждает Аксенов. - При вложении трех миллиардов рублей 86 процентов населения будут обеспечены водой к 2022 году. Целевая программа развития Крыма предусматривает формирование водного каркаса республики и поиск природных источников.

Сегодня перед Калмыкией стоит задача обеспечить водой 80 процентов населения. Как республике попасть в "бюджетный распил"? Прежде всего, ускорить изготовление проектно-сметной документации и сдать ее уже к 15 июля, а не поздней осенью. Как отметил глава республики Бату Хасиков, в регионе никогда не было грамотного планирования. Нынешние власти начали с того, что актуализировали показатель обеспеченности населения качественной питьевой водой. Если раньше он был 72,6 процента, то сейчас - 7,4. В этом году будет тщательно подготовлена проектно-сметная документация в Элисте, Целинном, Черноземельском, Юстинском и Яшалтинском районах, чтобы уже в следующем году начать подготовку к строительным работам.

Кроме того, как подчеркнул Хасиков, для утверждения окончательной схемы обводнения Калмыкии необходимо завершить расследование дела о недостроенном Левокумском водопроводе и решить, что делать с этим объектом.

В Астраханской области из 435 населенных пунктов водой обеспечены лишь 115. И это регион, расположенный в дельте Волги. "Большую часть водного хозяйства составляют локальные водозаборы, но все они построены еще в прошлом веке", - посетовал губернатор Игорь Бабушкин. Для модернизации региону нужно 30 миллиардов рублей, притом что в прошлом году здесь не сумели освоить 55 миллионов из-за технической ошибки при проектировании объекта.

В Ростовской области на бюджетные средства отремонтировано 570 километров сетей, в два раза снижены показатели аварийности водопровода.

Как сказал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов, участие в нацпроекте даст возможность поднять показатель обеспеченности водой населения с 86,4 до 96 процентов. К 2021 году шахтерские территории, где проживают более 140 тысяч человек, получат питьевую воду из Дона, а установка нового оборудования на очистных сооружениях позволит обеспечить Аксай, Азов, Таганрог и Ростов чистой водой.