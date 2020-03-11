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11.03.2020 23:11
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сыграли на пятерку

"Сочи" разгромил на своем поле "Оренбург"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 53(8107)
В заключительном матче 21-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" принимал "Оренбург". Уверенную победу в нем одержали хозяева - 5:1.

Весенний отрезок сезона дебютант элитного дивизиона "Сочи" начал очень даже неплохо: команда Владимира Федотова набрала шесть очков в трех встречах. На выходных сочинцы обыграли дома "Урал" (2:0), а теперь и "Оренбург".

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Уже в первом тайме "Сочи" отправил два мяча в ворота соперника: автоголом отметился защитник гостей Тимур Аюпов, а на 35-й минуте с пенальти отличился Александр Кокорин. Во второй половине Кокорин оформил дубль, плюс забили Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа. Гости ответили на это голом Джоэля Фамейе.

Благодаря победе "Сочи" поднялся с последнего места на 14-е, имея в своем активе 21 очко. Южанам удалось опередить "Ахмат" и "Рубин", у которых по 20 баллов.

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