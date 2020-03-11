Новости

Красноярские спасатели возобновили поиски погибших при прорыве дамбы 08:53
В Прикамье полицейского заподозрили в избиение юноши ради показаний 08:41
Финансы и страхование стали самыми доходными отраслями в России 08:40
В Приморье начали производство вертолетов Ка-62 08:38
Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Дон" 08:33
Три очка Малкина принесли победу "Питтсбургу" над "Нью-Джерси" 08:04
Сколько времени нужно россиянам, чтобы накопить на автомобиль 08:02
Китай: 76 процентов зараженных COVID-19 уж выздоровели 07:45
Сочетание двух продуктов оказалось способным предотвратить онкологию 07:41
Снегопад ожидается в Москве на выходных 07:37
Трамп победил на первичных выборах в пяти штатах, Байден лидирует в трех 07:31
СМИ: Российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира 07:17
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом 06:24
Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом 06:20
На Колыме обнаружили бесхозный склад с ядовитыми веществами 06:10
На Сахалине во время метели автобус с пассажирами застрял в сугробе 06:07
В Алеппо начал работу восстановленный хлебозавод 06:06
Названы регионы с самыми старыми автомобилями 05:46
Из Санкт-Петербурга в Магадан отправили наркотики в фонарике 05:40
В Мексике выходец из России подвергся разбойному нападению 05:31
На Камчатке из-за обогревателя погиб мужчина и сгорели около 100 коров 05:19
Нефть марки WTI подорожала на 3 процента 05:15
Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в двух штатах 05:14
Новый Toyota Highlander для России лишили одного из сидений 05:00
Читинка спрятала запрещенные вещества в грецких орехах 04:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
11.03.2020 08:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Дон"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МЧС России по РО Фото: Пресс-служба МЧС России по РО
Фото: Пресс-служба МЧС России по РО

В Ростовской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе "Дон" в Миллеровском районе. В результате аварии четыре человека скончались на месте еще до приезда машины "скорой помощи", один пострадал.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Девять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Крыму

Как сообщает пресс-служба МВД региона, столкновение микроавтобуса Opel Vivaro и грузовика Scania произошло около 3 часов ночи на 869-м километре трассы М-4 "Дон".

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и допустил столкновение с попутно двигавшейся грузовой машиной.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 20 человек и семь единиц техники. Месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые организовывают дорожное движение на месте происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках
Минобороны: В Сирии повреждены два "Панциря", а не уничтожены восемь
Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на парад Победы
Продажи медицинских масок в России выросли в 4 раза
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту