Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Дон"

В Ростовской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе "Дон" в Миллеровском районе. В результате аварии четыре человека скончались на месте еще до приезда машины "скорой помощи", один пострадал.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, столкновение микроавтобуса Opel Vivaro и грузовика Scania произошло около 3 часов ночи на 869-м километре трассы М-4 "Дон".

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и допустил столкновение с попутно двигавшейся грузовой машиной.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 20 человек и семь единиц техники. Месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые организовывают дорожное движение на месте происшествия.