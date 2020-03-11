В Астрахани в Доме-музее Велимира Хлебникова открылась выставка белорусского художника

Посетители выставки познакомятся с работами известного белорусского мастера Владимира Хина. Являясь поклонником творчества одного из самых загадочных русских поэтов, он представил для экспозиции никогда ранее не выставляемые портреты Хлебникова, обложки и иллюстрации к его стихам и поэмам, а также работы, связанные с собственными размышлениями о смысле жизни.

- Для Владимира Хина не важны расстояния, - рассказала "СОЮЗу" заведующая Домом-музеем Велимира Хлебникова Ольга Кузовлева. - Он живет в Минске, но поддерживает с нами тесную творческую связь. Мы с ним в постоянной переписке, а свои работы он присылает по почте.

Первая выставка белорусского художника состоялась в Астрахани в 2015 году, все его произведения были посвящены Хлебникову, после завершения экспозиции он подарил свои картины музею. В этом году к 135-летию со дня рождения Велимира Хлебникова астраханцам удалось организовать вторую выставку Владимира Хина.

Между художником и поэтом много общего. Оба предпочитают псевдонимы: настоящее имя Велимира Хлебникова - Виктор, а фамилия Владимира Хина - Провидохин. Одним из знаковых художественных приемов в поэтике Хлебникова является метаморфоза. А в картинах Хина именно знаки рождают образы, благодаря которым мы ощущаем энергию хлебниковского текста.

- Вот, например, портрет Велимира полностью, до каждой морщинки, пронизан символами, - рассказывает научный сотрудник музея Серафима Каргашина. - Здесь и цифры, и рисунки, и языческие мотивы - все, чем интересовался Велимир, легло в основу творчества художника.

- Для меня это было довольно необычно, - поделилась с нами посетительница выставки Ксения Корнилова. - Мне кажется, именно соединением символики и графики художник смог приблизиться к постижению тайны этого удивительного поэта.

Даже в работах, не посвященных Велимиру Хлебникову, Владимир Хин остается философом. Несколько его картин отражают рядовые бытовые события: первый снег, телефонный звонок...

- Все мы путники в "независимом государстве времени": пять чувств человека уходят в это бесконечное пространство, в котором Хлебников реален, - написал художник Владимир Хин в своем письме астраханцам к открытию выставки.