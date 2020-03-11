В лобовом ДТП под Геленджиком погибли три человека

Крупная авария произошла сегодня на 1487-м километре трассы М-4 "Дон" в районе Михайловского перевала под Геленджиком. В ДТП погибли три человека.

По предварительным данным, 69-летний водитель Mazda допустил выезд на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с ВАЗ-2112. От удара отечественный автомобиль развернуло, он смял двигавшийся сзади Datsun.

"В результате ЧП погибли водитель Mazda, водитель ВАЗ и его пассажир, находившийся на переднем сиденье. Второй пассажир отечественной легковушки в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу Геленджика", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.