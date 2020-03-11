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11.03.2020 10:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Огненная вода ойратов

В Калмыкии появился необычный маршрут для путешественников
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 51(8105)
Житель степного поселка Адык Бадма Мушкаев открыл необычный туристический маршрут, который местные жители называют "страной Бумба". Так в древнем ойратском эпосе "Джангр" именуется сказочная прародина современных калмыков.
Фото: Виктор Погонцев/РГ Фото: Виктор Погонцев/РГ
Фото: Виктор Погонцев/РГ

Благодаря этому проекту у людей появилась работа. А некоторые вернулись из столицы в родное село. Бадме помогает его брат - специалист эколого-просветительского отдела заповедника "Черные земли" Хонгор Манджиев. Примечательно, что к своему делу влюбленные в степную природу братья относятся не только как к бизнесу, но и как к социальной работе. Возможно, именно это помогло им получить гранты по 500 000 и 700 000 рублей на проект.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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- Сначала мы хотели создать экологическо-просветительский центр-этнохотон (хотон-селение), который разгрузил бы от посетителей заповедник "Черные земли". Люди должны оказывать минимальное воздействие на природу этой территории. А наш поселок находится рядом с "Черными землями", и здесь можно увидеть тех же животных, что обитают в заповеднике, - рассказывает Бадма.

Братья считали, что этнохотон будет интересен жителям Калмыкии. Но поскольку поселок расположен рядом с федеральной дорогой, здесь стали все чаще останавливаться жители других регионов. Они расспрашивали об истории, культуре и традициях ойратов. Так и появилась идея развивать туризм.

- Мы пришли к выводу, что при поддержке турбизнеса со стороны республиканских властей и вполне посильных налогах нужно быть лентяем, чтобы не работать. У нас такая красивая степь! Местные жители к ней привыкли, а вот гостям из других регионов тут все в диковинку, - убежден Бадма.

Помимо заповедных животных в калмыцкой "стране Бумба" можно увидеть самую настоящую и единственную, кстати, в Европе пустыню, солончаки, розовые от обилия микроскопического рачка озера и даже горящие артезианы. В таких источниках вода смешивается с метаном, и ее можно поджечь. Еще одна "фишка" - история Черноземельского района. Именно здесь когда-то проходил Великий Шелковый путь, соединявший Азию с Европой, а теперь проводится ралли под тем же названием. Национальные праздники, например, Зул, Цаган-Сар, Джангариада, - прекрасный повод пригласить гостей, и братья его активно используют.

Фото: РИА Новости
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- Мы показываем кочевой быт в юртах, проводим мастер-классы горлового пения, учим танцам, игре на домбре, метанию аркана, вязанию калмыцкого узла. Угощаем гостей блюдами национальной кухни. Желающие фотографируются в калмыцких костюмах и воинских доспехах. В этнохотоне есть четыре вида традиционных для сельского хозяйства республики животных: верблюды, лошади, коровы и бараны, - рассказывает Хонгор.

- Но главное, проект приносит много хорошего родному поселку. Домой вернулись повара, которые уезжали на заработки в Москву. Когда выяснилось, что москвичи сами готовы ехать сюда, чтобы попробовать калмыцкие блюда, у поваров отпала необходимость работать вдали от родины.

Многие горожане хотели бы пожить с ночевкой в юрте или в доме на животноводческой точке. А это дополнительный заработок для всех жителей Адыка. Как утверждают братья, путешествие занимает до пяти часов в зависимости от пожеланий туристов. При этом цена вместе с питанием, мастер-классами и сопутствующей кочевой экзотикой 1000 рублей. Без питания можно уложиться и в 500 рублей. Заработанные деньги идут на поддержание этнохотона и народные костюмы.

- Мы пытаемся сотрудничать с другими предпринимателями. Например, пригласили ребят, которые занимаются квадроциклами. Кстати, наш проект может помочь и заповеднику. В мире распространен такой опыт: предприниматели формируют инфраструктуру, привлекают туристов, продают сувениры и магнитики. При большом турпотоке это хорошее подспорье для экономики природоохранных территорий, - объясняет Бадма.

Братья экспериментируют с разными видами туризма. Например, они хотят проводить ночные туры в степи, где звездное небо видно не хуже, чем в горах. В ближайшее время запланировали купить телескопы для ночных гостей. А для туристов, склонных к буддийской созерцательной медитации, Бадма и Хонгор посадят лотосы в местном пруду. Перспективным для открытых степных пространств они считают вошедший в моду бердвотчинг - наблюдение за птицами, а также традиционную фотоохоту.

Между тем

Туристы могут поучаствовать в строительстве этнохотона. Для этого надо приобрести в поселке кирпич (причем исключительно по себестоимости - за 30 рублей, больше Бадма и Хонгор категорически не берут), а затем подписать его. Впоследствии из таких именных кирпичей будут сложены основания для юрт, ограждения очагов и арт-объекты. А на одном из будущих кирпичных сооружений теперь появится надпись "Российская газета".

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