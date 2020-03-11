Краснодарская мэрия выступила с инициативой, которая сразу вызвала много споров. Ее руководитель Евгений Первышов предложил изымать участки в пользу города под строительство школ, поликлиник и другой социальной инфраструктуры. Но чтобы это сделать, нужно изменить федеральное законодательство и расширить полномочия муниципалитетов, предоставив им право изымать такие земельные участки.

У властей кубанской столицы есть обоснование своего радикального предложения: город-миллионник столкнулся с проблемой, когда он не может строить новые соцобъекты, поскольку все участки, на которых запланировано возведение школ, поликлиник и детсадов, находятся в частной собственности.

- Жители совершенно справедливо задают вопрос - когда мы начнем строительство? Пока ответить не можем именно потому, что земельные участки находятся в частных руках, - пояснил Евгений Первышов. - Здесь муниципалитет ограничен в возможностях.

Краснодар за последние 15 лет растет невиданными ранее темпами. В 2018 году город, в котором до этого проживали 800 тысяч человек, был официально признан городом-миллионником. Однако, по заявлению мэрии, на сегодняшний день в Краснодаре фактически проживает более 1,3 миллиона человек, а вместе с пригородами эта цифра составляет и вовсе 1,5 миллиона.

В итоге стремительное пребывание населения привело к активному росту микрорайонов города: 100-200 тысяч жителей каждый. Для любого такого района требуются поликлиники, школы, дороги, детские сады, парки, трамвайные линии. Но застройщики не спешат их возводить. Гораздо рентабельнее построить еще одну многоэтажку в том месте, где раньше была запланирована школа. Поэтому всеми силами земельные участки стараются придержать у себя.

Город-миллионник столкнулся с проблемой, когда он не может строить новые соцобъекты

В итоге мэр выступил с инициативой по изъятию земельных участков для нужд города при условии, что ранее эти территории были внесены в реестр для строительства там соцобъектов. В ближайшее время такую законодательную инициативу направят в Миниэкономразвития РФ и профильный комитет Госдумы.