В Крыму начал работу шестой крупный агрокомбинат, выращивающий овощи в закрытом грунте. Общая площадь теплиц в шести хозяйствах превысила 48 гектаров. А с учетом фермерских хозяйств под крышей в регионе уже почти 600 гектаров.

Увы, производство круглогодичной витаминной продукции в прошлом году подкосила стихия. От града, выпавшего 5 июня, пострадали 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий. Большой урон получило крупнейшее на полуострове предприятие "Крымтеплица". Выпавший в Симферопольском районе град размером с грецкий орех и даже крупнее буквально уничтожил большую часть комбината, занимающего 20 гектаров. Удар стихии был такой силы, что возникла угроза обрушения конструкций. Ущерб оценили в сумму более 120 миллионов рублей.

- "Крымтеплице" мы всем миром помогали, я отправлял туда своих стекольщиков, но урон от стихии очень большой, - рассказал "РГ" генеральный директор агропредприятия "Крымская овощная фабрика" Алибек Царикаев. - Я родом с Кавказа, где град частое явление. Противоградовая служба может девять лет успешно защищать урожай, а на десятый все равно так или иначе зацепит. Крупные страховые компании в Крыму не работают, а мелким сложно восстановиться после таких ЧП. Поэтому остается уповать на Бога.

"Крымская овощная фабрика", одно из старейших предприятий полуострова, ведет свою историю с 1944 года. Сегодня здесь в открытом грунте на площади более 40 гектаров выращивают ялтинский лук и пекинскую капусту. А шесть гектаров теплиц заняты исключительно томатами. Ежегодно их собирают около 1,5 тысячи тонн. Большая часть продукции уходит на материк. Крымские овощи охотно берет федеральный сетевой ретейл. География поставок охватывает крупные города европейской части страны. Томаты, лук, капуста доставляются вплоть до Новосибирска. А в этом году агрофирма планирует увеличить площадь теплиц еще на 6,5 гектара, где по голландской технологии будут выращивать клубнику. Расширять производство позволяет господдержка. Одна из самых существенных статей - субсидия на энергозатраты.

- Зимой только на газ ежемесячно уходит 3 - 4 миллиона рублей. Плюс электроэнергия, которая дорожает быстрее, чем газ, - говорит Алибек Царикаев. - Поэтому очень существенна субсидия государства, которая компенсирует около 40 процентов затрат на энергоресурсы. К тому же у нас за три месяца построили три новые электроподстанции. Прежде на это уходило минимум три года.

В феврале на полуострове вступила в строй первая очередь тепличного комбината "Белогорский" площадью 9,1 гектара. Это не только теплицы, но и рассадное отделение для томатов трех гибридов, а также два пруда-накопителя. Инвестиции в эту часть проекта составили 2 миллиарда 211 миллионов рублей. Томаты здесь высадили в сентябре, а в январе собрали первый урожай. В феврале комбинат произвел уже 22 тонны витаминной продукции.

- К концу 2020 года предприятие планирует произвести 6,56 тысячи тонн овощей защищенного грунта. Продукция отгружается как на материковую часть России, так и в местные торговые сети, - сообщил вице-премьер правительства республики - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - Уже заключено более 10 контрактов на поставку помидоров в торговые сети полуострова. В дальнейшем крымские томаты будут экспортировать, ведь всего 20 - 30 процентов производимой здесь продукции полностью восполнят потребности крымчан и гостей курорта.

С вводом второй очереди комбината, запланированным на осень нынешнего года, площадь теплиц увеличится до 17,24 гектара. "Белогорский" войдет в пятерку крупнейших производителей овощей закрытого грунта в республике и станет лидером в выращивании томатов. Однако смежников появление конкурента не настораживает.

- Открытие комбината "Белогорского" нас не пугает, мы даже приветствуем это, - утверждает Алибек Царикаев. - Емкость рынка такая, что еще лет 50 перепроизводство нам не грозит, тем более пока действуют санкции.

Согласно данным профильного министерства, ежегодно в республике выращивают около 5,5 тысячи тонн тепличных овощей. Из них примерно половина - томаты, 1,3 тысячи тонн - огурцы, остальное - другие овощи. В открытом грунте получают около 8 тысяч тонн овощей, в основном из "борщового набора", включая 5,6 тысячи тонн картофеля. Помимо шести крупных агрокомбинатов тепличными овощами занимаются десятки небольших фермерских хозяйств. Уже сейчас площадь теплиц у них составляет 525 гектаров, в том числе для производства ранних овощей - 208 гектаров. Если бы не прошлогодний град, то уже в нынешнем году производство овощей закрытого грунта возросло бы в Крыму более чем вдвое.

Между тем

От града на полуострове защищено 150 тысяч гектаров сельхозугодий. Министерство сельского хозяйства Крыма сообщает, что в 2019 году превентивные меры позволили садоводам и виноградарям республики сохранить более 556 миллионов рублей. Государство субсидирует аграриям до 80 процентов фактических затрат на защиту от града. На помощь могут рассчитывать агрофирмы, заключившие договоры со специализированным предприятием. Всего в сезоне 2018 года было 45 дней с высокой вероятностью выпадения града, а в 2019 году - 41.