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11.03.2020 14:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму дифференцированные тарифы на воду обсудят с общественностью

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Крыму дифференцированные тарифы на водоснабжение будут введены в Алуште, Евпатории, Саках, Керчи и Феодосии с 1 апреля 2020 года, но только после обсуждения с общественностью. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Фото: Илья Изотов/ РГ
В пяти городах Крыма введут дифференцированные тарифы на воду

- До 1 апреля все города, подтвердившие свое участие в эксперименте, должны обсудить это с общественностью на советах территорий, - сказал Аксенов. - Обратная связь с гражданами должна быть обязательно. Ожидаемый эффект от применения дифференцированных тарифов - снижение потребления воды от 15 процентов и выше. Проект предусматривает уменьшение платежа для социально незащищенных слоев населения, экономно потребляющих ресурс. Моя задача - скоординировать работу и предложить инструменты для внедрения механизмов, позволяющих сэкономить воду. В рабочую группу входят, в том числе, специалисты ГУП РК "Вода Крыма" и Госкомитета по ценам и тарифам РК.

Предполагается, что новая тарифная сетка сохранит прежний базовый тариф на воду - 31 рубль 55 копеек - при потреблении от трех до пяти кубометров в месяц на одного человека. Причем, использовав пять кубов за месяц, три из них потребитель оплатит по сниженному тарифу 25,24 рубля. Этим же тарифом смогут воспользоваться те, кто потратил до трех кубометров в месяц на человека.

Если же приборы учета покажут потребление от пяти до семи кубометров на человека, платить придется уже 78,88 рубля за каждый "лишний" кубометр. А вот при расточительном использовании воды - более семи кубометров в месяц на человека - будет применяться тариф 173,53 рубля.

- Если семья из четырех человек использует за месяц не более 12 кубов воды в месяц (по три на человека), она заплатит 302,88 рубля, - привели пример в ГУП "Вода Крыма". - А при действующем предельном льготном тарифе плата составила бы 378,6 рубля, то есть на 75,72 больше.

При потреблении пяти кубов в месяц на каждого члена семьи, состоящей из четырех человек, платеж при использовании дифференцированных тарифов составит 555,28 рубля в месяц. Причем, первые три куба будут оплачиваться по тарифу 25,24.

В Крыму на улучшение качества воды потратят более 3,5 млрд рублей

В ГУП "Вода Крыма" отмечают, что нормативы водопотребления остаются без изменения. Минимальная санитарная норма потребления, предусмотренная СанПиНом, - 54 литра в сутки на человека, то есть 1,62 кубометра в месяц на человека. А в реальности более 60 процентов абонентов полуострова, оплачивающих услуги по показаниям приборов учета, потребляют до трех кубометров на одного проживающего в месяц.

Также эксперимент направлен на стимулирование малого и среднего бизнеса к легализации коммерческого учета воды.

- Речь о мини-гостиницах, саунах, автомойках, размещенных в индивидуальных жилых домах, - уточнил Сергей Аксенов. - Надеемся получить ощутимый результат и в этой сфере.

Ранее пилотный проект внедрения дифференцированных тарифов уже реализован в Судаке и Новом Свете. И потребление воды там снизилось почти на 14 процентов.

Кстати

Дифференцированные тарифы не распространятся на услуги водоотведения. Чтобы избежать спорных ситуаций при начислении платы за воду по приборам учета, "Вода Крыма" просит всех абонентов сверить количество зарегистрированных и фактически проживающих в квартире или домовладении. Это можно сделать в личном кабинете на сайте ГУПа или в абонентских службах филиалов предприятия.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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