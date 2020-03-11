В Ростове создан сорбент из подсолнечника для удаления мазута и нефти

В Ростовской области разработали технологию получения сорбента из шелухи подсолнечника. Как рассказали "РГ" в Южном федеральном университете, новый продукт может удалять нефть, масло и мазут с поверхности.

Разработанная в вузе технология особенно актуальна для региона - одного из самых крупных производителей подсолнечника в России. При сборе урожая культуры 20 процентов составляют отходы в виде так называемой лузги, сжигать которую нельзя по закону. Поэтому ее промышленное применение будет и выгодно, и полезно.

Композитный биосорбент, который ученые получили из лузги, можно применять как в АПК, так и в промышленности, где нужны пористые материалы.

Сорбент, который также можно произвести без добавления наночастиц, применим для увеличения плодородия почвы и растений, а также восстановления почвы от химического загрязнения, в том числе в сочетании с минеральными удобрениями, которые с его помощью будут меньше смываться.

Сейчас создается опытная производственная установка по созданию таких сорбентов.