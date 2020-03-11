В Севастополе проверят закупки лекарств и медоборудования

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил главному контрольному управлению проверить закупки льготных лекарств и медицинской техники для лечебных учреждений. Внимание к закупкам привлекли депутаты городского Заксобрания, сообщив о нехватке препаратов и нарушениях при проведении торгов.

В 2019 году на льготное лекарственное обеспечение в Севастополе направлено 746 миллионов рублей. Из них на 413 миллионов рублей закуплены препараты для региональных льготников, на 137 миллионов - для федеральных. Еще 22 миллиона рублей из резервного фонда города пошли на лекарства для пациентов с ВИЧ и гепатитом В и С. Кроме того, в 174 миллиона рублей обошлись препараты из федерального регистра высоко затратных нозологий.

Директор департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов сообщил, что в 2019 году в городе впервые был создан персонифицированный реестр пациентов, пользующихся региональной и федеральной льготой. Однако о составлении такого списка чиновники рапортовали и в 2017 году, и в 2018-м.

В закупках лекарств то и дело происходят сбои. "РГ" следит за ситуацией с 2017 года, когда льготники массово жаловались на отсутствие жизненно необходимых препаратов, а работники единственной социальной аптеки объявили забастовку (статьи "Лекарства на бумаге" 7.12.2017, "Рецепт по требованию" 21.03.2018, "Рецепт с подоплекой" 08.06.2018). В департаменте здравоохранения все проблемы списывали на ГУП "Севастопольская аптечная сеть", которое в итоге было реорганизовано. Систему долго не удавалось наладить, поэтому люди стали отказываться от льготных лекарств. С 2017 по 2019 год число федеральных льготников в Севастополе снизилось с 25 до 12 тысяч человек.

В 2019 году систему закупок изучали специалисты Контрольно-счетной палаты Севастополя. Аудиторы обнаружили, что масса препаратов приобретается без учета реальной потребности льготников, в результате медикаменты залеживаются на складе. Уничтожению подлежали 40,5 тысячи упаковок лекарств с истекшим сроком годности, общий вес которых составил 1,34 тонны. С 2015 по 2018 год бюджет потерял таким образом почти 30 миллионов рублей.

В Контрольно-счетной палате установили, что закупки лекарств никто не контролировал, участники процесса не взаимодействовали между собой, не вели учет товарных запасов. В результате препаратами были обеспечены менее половины льготников из федеральных списков. Лекарства с 50-процентной скидкой не предоставлялись малоимущим, тем, кто получает минимальную пенсию по старости, инвалидности или из-за потери кормильца.

Как сказал Сергей Шеховцов, департамент здравоохранения отреагировал на проверку, создав электронный реестр пациентов. Почти втрое выросла сеть пунктов выдачи льготных лекарств - с восьми в 2018 году до 22 в 2019-м. Препараты стали отпускать в фельдшерско-акушерских пунктах и сельских амбулаториях.

В 2020 году департаменту потребуется дополнительно 200 миллионов рублей, чтобы обеспечить всех горожан жизненно необходимыми препаратами. Это связано с увеличением числа льготников. Раньше они, скорее всего, попросту отсутствовали в списке.

- Для примера: количество пациентов, страдающих сахарным диабетом, в 2019 году увеличилось почти в два раза, - говорит глава департамента. - Тест-полоски для них уже получены.

Дефицит препаратов в дальнейшем не должен возникать. Уже в этом месяце департамент здравоохранения планирует провести закупки всех позиций.

- Качество оказания медицинских услуг во многом зависит от техники, условий работы, медикаментов, - отметил врио губернатора Михаил Развожаев. - Прошу проверить факты, которые сейчас активно обсуждаются. Нужны соответствующие заключения экспертов об организации системы закупок, чтобы все вовремя поправить.

Депутат ЗС Севастополя Сергей Колбин отметил, что в государственных больницах жителям города приходится платить за обследование на аппаратах КТ и МРТ из своего кармана. Стоимость процедуры достигает восьми тысяч рублей. А бесплатного обследования при этом надо ждать несколько месяцев.

Тем временем

Депутат ЗС Севастополя Сергей Борисов проанализировал закупки дорогостоящих аппаратов и пришел к выводу, что условия конкурса поставлены под определенного производителя, а это нарушение федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере госзакупок". Более того, победителем большинства аукционов становится одна и та же компания либо связанные с ней фирмы. Зачастую она является единственным участником конкурса и предлагает наивысшую цену, что говорит об отсутствии конкуренции.

- Из-за неправильно сформулированного техзадания севастопольцы лишены возможности обследоваться на японском, немецком, голландском медицинском оборудовании. Мы получаем китайское, - говорит Борисов.

Депутат утверждает, что на таких условиях приобрели компьютерный томограф за 113 миллионов рублей, магниторезонансные томографы за 76 и 88 миллионов, видеоэндоскопический комплекс за 31 миллион.

В 2019 году Севастополь закупил медтехнику и оборудование на 660 миллионов рублей. До 2018 года в городе был только один томограф. Сейчас МРТ-обследование проводят в трех медучреждениях, КТ - в четырех, в 2020 году аппараты появятся еще в одной больнице.