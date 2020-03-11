В Симферополе ВАЗ насмерть сбил школьницу

На Западном обходе Симферополя автомобиль ВАЗ-21114 насмерть сбил школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по городу.

Трагедия произошла накануне вечером, когда водитель ВАЗа ехал со стороны улицы Маршала Жукова в направлении переулка Киевского.

- Водитель допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть слева направо в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, - уточнили в ГИБДД. - В результате ДТП школьница получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас МВД проводит проверку по факту трагедии.

ГИБДД в очередной раз призывает всех родителей регулярно напоминать своим детям о правилах безопасного перехода автодорог, а также пройти с ребенком весь маршрут от школы до дома. В темное время суток очень кстати будут светоотражающие элементы на одежде и обуви.