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11.03.2020 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде помощника прокурора заподозрили во взяточничестве

Текст: Алена Ларина

Сотрудники правоохранительных структур задержали старшего помощника прокурора Тракторозаводского района Волгограда, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает региональное управление СК России.

И.о. транспортного прокурора из Сальска заподозрили в получении взятки

Задержанный подозревается в одном эпизоде получения взятки, ее размер не уточняется. Преступление было выявлено в результате совместной работы полицейских, оперативников УФСБ по Волгоградской области, а также сотрудников службы собственной безопасности прокуратуры региона.

В отношении старшего помощника прокурора возбуждено уголовное дело.

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