В Волгограде помощника прокурора заподозрили во взяточничестве

Сотрудники правоохранительных структур задержали старшего помощника прокурора Тракторозаводского района Волгограда, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Задержанный подозревается в одном эпизоде получения взятки, ее размер не уточняется. Преступление было выявлено в результате совместной работы полицейских, оперативников УФСБ по Волгоградской области, а также сотрудников службы собственной безопасности прокуратуры региона.

В отношении старшего помощника прокурора возбуждено уголовное дело.