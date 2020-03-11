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Полвека вперед

Волжский трубный завод отметил 50-летие работы
Текст: Антон Боровичок
Российская газета - Экономика Юга России № 51(8105)
Волжскому трубному заводу исполнилось 50 лет. Круглую дату предприятие отметило в статусе одного из лидеров волгоградской промышленности. Во многом этому способствовали большие капиталовложения в модернизацию производства, что стало возможным после вхождения ВТЗ в структуру Трубной металлургической компании (ТМК).
Семья Голубевых сможет в полном составе выезжать на природу на собственной машине. Фото: Антон Боровичок Семья Голубевых сможет в полном составе выезжать на природу на собственной машине. Фото: Антон Боровичок
Семья Голубевых сможет в полном составе выезжать на природу на собственной машине. Фото: Антон Боровичок

Инвестиционная программа продолжается, но сейчас это разовые денежные вливания для освоения новых марок стали и типов продукции. Так, в прошлом году завод освоил производство нержавеющих труб из непрерывнолитой заготовки собственного производства, расширяется линейка продукции премиального сортамента.

Предприятие по-прежнему удерживает статус градообразующего. Оно дает новые рабочие места. В первую очередь, конечно, для молодежи. ВТЗ заключил соглашение о сотрудничестве с Волгоградским государственным техническим университетом об открытии кафедры, готовящей нужных им специалистов. Значит, проблем с кадрами не предвидится. А у студентов будет работа после окончания вуза. Ведется и переобучение граждан предпенсионного возраста.

- У завода, безусловно, светлое будущее. Планы его развития тесно связаны с теми задачами, которые стоят перед топливно-энергетическим комплексом нашей страны, включая освоение сложнейших месторождений в Арктике, добычу нефти и газа на шельфе, глубоководную добычу, работу в условиях вечной мерзлоты, в неблагоприятных средах. Раньше для этого использовалась трубная продукция, которая поставлялась по импорту. Сегодня мы все это производим здесь, в России, и Волжский трубный завод в этом плане - лидер инноваций в российской трубной промышленности, - отметил председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

Успехи завода не оставили без внимания на федеральном уровне. Волжане выиграли отраслевой конкурс "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности" и XV Всероссийский смотр-конкурс "Лидер природоохранной деятельности в России-2019". А внешне­экономическая деятельность принесла всероссийскую премию "Экспортер года".

Генеральный директор ТМК Игорь Корытько выразил благодарность сотрудникам предприятия за активную жизненную позицию, за инновации, которые они успешно внедряют в производство, и выразил надежду на то, что главные победы впереди.

А власти Волгоградской области поблагодарили руководство завода и ТМК за конструктивное взаимодействие и вклад в экономику Волжского.

- Люди - главная ценность Волжского трубного, наш стальной дивизион. За эти годы на заводе выросло не одно поколение волжских трубников, которым предстоит приумножать наши победы и достижения. И слова "будущее сегодня" - наше руководство к действию. Нам всем предстоит сделать еще один качественный шаг вперед, вывести предприятие на принципиально новый уровень, чтобы оно и в будущем смогло занимать ведущие позиции в трубной отрасли, - отметил директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Собственно, и юбилейную дату оформили не просто как "50 лет", а как "5.0". То есть это не подведение былых итогов, а задача на будущее.

Около 300 работников ВТЗ получили ведомственные, отраслевые и корпоративные награды, в том числе звания "Почетный металлург Российской Федерации", "Заслуженный работник ТМК" и почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Получила звание "Почетный металлург РФ" машинист крана трубоэлектросварочного цеха Ирина Федорова:

- Я окончила училище и пришла работать на ВТЗ. Наш завод один из лучших в области. Он растет, процветает, и нам лучше становится. Условия труда хорошие и зарплата достойная.

Одним из приятных сюрпризов для семерых работников ВТЗ стало вручение ключей от новых автомобилей.

- Мне сказали, что вручат ценный подарок. Но что именно? Такого, конечно, не ожидал. Подарок очень своевременный. Спасибо за него руководству, что так оценило мой труд, - смущенно сказал водитель автомобиля электросталеплавильного цеха Юрий Чубуков.

А семье Голубевых подарили минивэн. Ведь у супругов шестеро детей! Наконец-то они смогут ездить в полном составе в одной восьмиместной машине.

- Эмоции зашкаливают. Их настолько много, что словами не выразить. Никто не ожидал такого грандиозного подарка. Просто сказали, что наградят, но до последнего держали в секрете, как именно, - поделился радостью обработчик поверхности пороков металла электросталеплавильного цеха Владимир Голубев. - На ВТЗ я пришел после техникума и не разу не пожалел о своем выборе.

На правах рекламы

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