Знаменитая команда черлидеров Челябинского госуниверситета Starlight, по совместительству официальная группа поддержки ХК "Трактор", стала победителем открытого чемпионата по чир-спорту German All Level Championship West 2020.

Соревнования прошли в Дюссельдорфе. Starlight выступила в дисциплине "чир-фристайл-группа", где жюри оценивало технику, групповое исполнение, хореографию, сложность элементов и связок, артистичность и зрелищность номера. Всего в первенстве участвовало около 200 команд.

- Тренируемся пять раз в неделю, - отмечает тренер Светлана Гусак. - С начала сезона развиваем общую и специальную физическую подготовку, затем ставим программу, на это уходит около трех месяцев.

В команде 20 спортсменок. Большинство из них студентки и выпускницы университета. Сейчас девушки готовятся к новым победам. 19 марта в Магнитогорске состоится открытый Кубок федерации Челябинской области, а 15 мая спортсменки отправятся на национальный чемпионат в Москву.

Кстати

В 2013 году Starlight завоевала бронзу на первенстве Европы в Италии, годом позже выступила на Олимпийских играх в Сочи, в 2015-2016 годах взяла Кубки Европы и Евразии во Франции и России.