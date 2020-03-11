Челябинского депутата обвинили в махинациях с квартирами

Депутату Калининского района Челябинска, избранной в состав совета в конце прошлого года, предъявлено обвинение в мошенничестве с квартирами. По версии следствия, женщина совершила преступление во время работы риелтором.

- По данным следствия, в период 2011-2015 годов депутат, в то время работавшая риелтором, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, незаконно приобрела права собственности на два объекта недвижимости (квартира и доля в квартире), причинив потерпевшим ущерб на сумму более 2,5 миллиона рублей, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков.

В суд уже направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.