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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Перевес за партой

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 52(8106)
Более трех с половиной тысяч первоклассников из семидесяти школ Екатеринбурга станут участниками уникального исследования причин возникновения ожирения в школьном возрасте. Уже с этой недели научные сотрудники начали приходить с особой измерительной аппаратурой в учебные заведения. Докопаться до сути проблемы решили преподаватели (и одновременно практикующие врачи) Уральского государственного медицинского университета. Инициатор проекта - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

- В прошлом году исследования проводили в Москве, Екатеринбург выбрали как типичный промышленный, урбанистический центр. Получается, мы - отражение общих для страны тенденций. Школы подбирали в разных районах, с разным статусом. К процессу подключат и родителей: им предложат заполнить анкеты, - пояснила руководитель проекта Елена Ануфриева.

Фото: iStock
Ученые предупредили об "эпидемии" детского ожирения

ВОЗ сегодня рассматривает ожирение у детей как пандемию. Отклонения от нормы есть у каждого пятого ребенка семи лет. Избыточная масса тела провоцирует тяжелые хронические заболевания, которые обычно не характерны для раннего возраста: артериальную гипертонию, сахарный диабет, нарушения сна, психологические проблемы. Причем почти во всех случаях основными причинами становятся переедание, недостаточная двигательная активность, неправильный рацион питания в школе и дома. Среди причин возникновения ожирения врачи особо выделяют отсутствие в семьях культуры совместных завтраков и ужинов.

В Свердловской области за последние 10 лет количество школьников, страдающих от лишнего веса, возросло более чем в два раза. На тысячу учеников 25 ребятишек имеют проблемы со здоровьем из-за того, что их масса тела выше нормы. При этом, по статистике, Средний Урал не входит в число регионов, где живет много любителей вкусно поесть.

- По итогам исследования совместно с педиатрами мы разработаем профилактические программы. Это полезный инструментарий и для родителей, и для детей: он подскажет ребенку, как самостоятельно справиться c проблемой, - рассказала ректор медицинского университета Ольга Ковтун.

Между тем

В Екатеринбурге несколько лет назад запустили программу лечения детского ожирения. На базе Свердловской областной детской клинической больницы школьники проходили курс реабилитации. Среди них были ребята из группы риска: они весили от 60 до 100 килограммов, при том что самому старшему исполнилось всего 15 лет. Для каждого ребенка составили индивидуальный план терапии, ведь в одних ситуациях лишний вес - следствие неправильного питания и малоподвижного образа жизни, а в других - генетическая предрасположенность.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Медицина и здоровое питание

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