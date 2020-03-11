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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В "Женеве" ни больниц, ни дорог

В южноуральском поселке тысячи человек восемь лет живут фактически на стройке
Текст: Михаил Кузьмин (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 52(8106)
Перспектива комфортной жизни в закрытых микрорайонах с развитой инфраструктурой обернулась для десяти тысяч южноуральцев множеством проблем. Жалобы и обращения вплоть до президента РФ спускаются местной администрации, которая разводит руками.
Застройщики объявили о банкротстве, не достроив дома в поселке. Фото: Ольга Ничухрина Застройщики объявили о банкротстве, не достроив дома в поселке. Фото: Ольга Ничухрина
Застройщики объявили о банкротстве, не достроив дома в поселке. Фото: Ольга Ничухрина

Новоселье без радости

Возведение поселка Западного, расположенного на территории Сосновского района, началась десять лет назад с выделения обществу "Стройград+" участка под комплексную застройку. "Первой ласточкой" глобального проекта "ЭКОСИТИ" стал микрорайон "Залесье", где застройщик планировал сдать 110 тысяч квадратных метров загородного жилья.

"Инвестируй в строительство нового города, - призывал рекламный ролик. - Проект включает восемь земельных участков общей площадью 580 гектаров. Все дома "ЭКОСИТИ" имеют высоту не более пяти этажей, что гармонично вписывается в природный ландшафт. А удачный опыт "Залесья" будет масштабирован на большинство участков проекта".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В 2012 году в новенькие дома и квартиры въехали первые собственники. Тогда же развернулось строительство микрорайонов "Просторы" и "Женева". По заказу администрации Сосновского района, курирующего "ЭКОСИТИ", рождается новый генплан, который лег в основу проекта поселка.

Генпланом предусмотрено:

- развитие предприятий пищевой индустрии;

- строительство аквапарка, трех физкультурно-оздоровительных комплексов, яхт-клуба, детского парка развлечений, благоустройство пляжных зон, организация мест отдыха у воды, а также объектов коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса;

- создание развитой сферы обслуживания населения.

А кроме того,11 школ, 31 детский сад, три ФОКа, два из них с бассейном, два стационара с поликлиникой, медцентр, пять кабинетов врачей общей практики, две станции скорой помощи, две пожарные части, досуговые центры, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Фото: РИА Новости
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В 2013 году застройщик решает уплотнить "Залесье": вместо 13 нежилых строений и 35 трехэтажек возвести 28 нежилых и 52 дома, в том числе 20 четырехэтажных. При этом федеральный Фонд содействия развитию жилищного строительства (фонд РЖС), выделивший участок под комплексную застройку, заявляет, что согласия на изменение планировки не давал.

- В соответствии с ФЗ №214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов…" изменение границ, размеров, вида разрешенного использования и прочих параметров образованных земельных участков не может быть осуществлено без письменного согласия всех собственников жилых помещений или участников долевого строительства, - сообщает фонд РЖС.

Годом позже начинается срыв сроков сдачи квартир во всех поселках, а в июне 2015 года застройщики микрорайонов "Залесье", "Просторы" и "Женева" объявляют о банкротстве.

- Мы проводили митинги, и дома все-таки достроили, - рассказывает житель "Женевы" Ольга Ничухрина.

Тогда новоселы не подозревали, что на этом их проблемы не закончились.

Страшно за детей

- В микрорайоне, где планировалось более 50 домов, построено восемь, - говорит Алена Силаева, въехавшая в квартиру в микрорайоне "Просторы". - Четыре дома - нижние "Просторы", столько же - верхние. Участки соединяет дорога, ведущая к детскому саду. Она не освещается, не чистится. Неподалеку обитает стая бродячих собак. Ходить очень страшно. Ни магазинов, ни больниц тоже нет.

В "Женеве" та же ситуация.

Фото: Константин Брайцев
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- Уличные фонари не работают: представитель управляющей компании заявил, что стоимость освещения включат нам в квитанции отдельной строкой. Если поделить общую сумму на три трехэтажки, получается очень дорого, - поясняет Мария Кантемирова из "Женевы".

- По всему микрорайону стоят недострои, они уже стали рушиться. Дети любопытные, постоянно туда лезут. Страшно за них, - добавляет Ольга Ничухрина. - На месте детской площадки котлован. Мы, жители, в складчину заказали восемь машин песка и щебня, засыпали участок, чтобы организовать хоть какую-то игровую зону. Нанимали человека косить траву, сами сажали деревья, обрабатывали территорию от клещей.

Несмотря на то что новые микрорайоны в десяти минутах езды от Челябинска, территориально они относятся к Сосновскому району. В его центр, село Долгодеревенское, попасть можно лишь на пригородном автобусе, следующем из Челябинска, проведя в пути около часа. Автомобили есть не у всех, и поездка в школу или детский сад становится настоящим квестом.

- В нашем микрорайоне есть садик, - рассказывает житель "Залесья" Тимофей Цепилов. - Он на балансе у сосновской администрации, но мест в учреждении нет, как нет и дороги к нему.

Непросто и с доступностью здравоохранения. Скорую помощь приходится ждать из Долгодеревенского. Там же будущие мамочки вынуждены наблюдаться и проходить медкомиссии.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
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- Меня везли полтора часа в полусознательном состоянии в роддом, проезжая мимо двух родильных домов в Челябинске, - делится молодая мама Наталья Савинова. - Говорили, по прописке. Чтобы не ездить с грудным ребенком каждый месяц за тридевять земель, пришлось прибегать к помощи родственников в Челябинске.

Жительница одного из микрорайонов через суд добилась открытия кабинета общей практики.

- Каждый месяц я направляла жалобы в прокуратуру, чтобы она заставила районную администрацию организовать поликлинику в поселке, - рассказывает жительница "Залесья" адвокат Анна Кудряшова. - И, хотя суд обязал открыть поликлинику со специалистами для детей и взрослых, появился лишь кабинет врача общей практики, который не справляется с наплывом пациентов.

Как мы уже говорили, все обращения жителей возвращаются в администрацию Сосновского района. Та, в свою очередь, указывает на неисполнение обязательств застройщиком. А застройщик - банкрот. Круг замкнулся.

По утверждению конкурсного управляющего, земля и обязательства по микрорайонам "Просторы" и "Женева" еще в мае 2019 года переданы новому застройщику - обществу "ЭкоСити". Будет ли он латать дыры предыдущего, управляющий сказать не смог.

Откуда собственность?

Пока отрезанные от благ цивилизации люди бьют тревогу, компания, сменив вывеску, застраивает десятиэтажками следующий микрорайон. "РиэлтСтройКом", продававший жилье в поселке Западном, предлагает приобрести квартиры в "Вишневой горке" от застройщиков - "ЭкоСити" и "АвенюИнвест".

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Нехитрый мониторинг Сети показал: управляющий "ЭкоСити" связан с учредителем застройщиков Западного. А сотрудники компании-продавца не скрывают, что реализуют горе-объекты. Более того, они и сейчас готовы продать желающим квартиры и дома в "Женеве", "Просторах" и "Залесье".

Удивляет и другой факт. Несмотря на то что вся территория поселка Западного выделена в аренду под комплексную застройку, после банкротства застройщиков часть площади перешла в собственность неких физлиц. Как на земле, где каждый клочок отведен под конкретный жилой и инфраструктурный объект, образовалась чья-то собственность? На этот вопрос не смогли ответить ни конкурсный управляющий, ни в администрации Сосновского района.

Передача земли затянулась

В ответ на депутатский запрос министерство образования и науки Челябинской области сообщило, что Сосновскому муниципальному району выделена субсидия на строительство школы. Срок сдачи объекта - август 2022 года. Кроме того, в облбюджете запланированы средства на возведение детских садов, в том числе в поселке Западном. Если районная администрация подготовит заявку, субсидию направят в установленном порядке. Однако сосновские чиновники не спешат обращаться за субсидированием. По их словам, в поселке работает три детсада и для устройства ребенка родителям нужно лишь обратиться в учреждение.

Что касается улично-дорожной сети, то внутриквартальные дороги микрорайона находятся на землях федеральной собственности, утверждают сотрудники райадминистрации. В настоящее время идет процесс передачи земель в собственность муниципалитета. Процедура должна завершиться в 3-м квартале 2020 года, и тогда появится возможность заключить договоры с обслуживающими организациями.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Однако в телефонном интервью представитель сосновской администрации сроки передачи земель не подтвердил.

- На сегодняшний день в наше ведение не перешел ни один участок, - рассказал начальник отдела капитального строительства администрации Сосновского муниципального района Руслан Хазиев. - Почему процесс затягивается, непонятно.

Эксперты считают, что поселок Западный необходимо включить в территорию Челябинска.

- Во-первых, по численности только зарегистрированных собственников поселок давно перерос установленные законодательством нормы, - комментирует адвокат коллегии адвокатов Центрального района Челябинска Анна Кудряшова. - Во-вторых, только статус города позволит оперативно решить проблемы. В том, что мы имеем сейчас, вероятно, целиком вина администрации Сосновского района. Она согласовала генплан с социальными объектами и должна была проконтролировать его реализацию.

А пока активисты поселка Западного готовят обращение в профессиональные и общественные организации. Они предлагают решать вопрос сообща: с представителями застройщиков, депутатов всех уровней, министерств и под контролем правительства области.

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