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11.03.2020 17:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Челябинске объяснили ЧП с новым низкопольным трамваем

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске объяснили происшествие с новым низкопольным трамваем, недавно завершившим пробную обкатку на улицах города. По версии транспортников, внезапная остановка, парализовавшая движение в центре мегаполиса, произошла по вине вагоновожатого, сделавшего ложный вызов в аварийную службу, сообщили в среду по итогам предварительного расследования в "ЧелябГЭТ".

Фото: Сергей Мельников
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- 10 марта водитель нового низкопольного трамвая 71-415 сообщил о поломке и вызвал аварийную службу, - сообщила представитель "ЧелябГЭТ" Екатерина Непогодина. - Трамвай пришлось на буксире доставить в депо, однако там никакой поломки не обнаружили. Сразу по прибытии в депо вагон осмотрел специалист сервисной бригады предприятия-изготовителя, затем проехал на нём по территории депо, все оборудование вагона во время поездки работало в штатном режиме.

Зато из-за неправильной буксировки вагона с места остановки на перекрестке улиц Калинина и Кирова в депо, как выяснилось, получили повреждения колеса вагона.

- Сейчас его перегонят в другое депо, где есть машина для проточки колес. А после этого он сможет снова выйти на линии города, - пояснил начальник отдела гарантийного, сервисного обслуживания и надёжности гражданской продукции предприятия-изготовителя Алексей Баженов.

В произошедшем представители завода разбираются вместе с руководством "ЧелябГЭТ". Причем, транспортники отмечают, что эксплуатационные испытания вагон завершил еще в конце февраля, неплохо себя зарекомендовал и остался в Челябинске для дальнейшей эксплуатации.

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