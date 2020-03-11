В Челябинске построят велопешеходный мост между улицей Чичерина и городским бором, что позволит любителям велопрогулок добираться из центра на северо-запад города через парковый массив. Как пояснили в мэрии, в этом году будет подготовлена проектная документация, после чего в бюджете зарезервируют необходимые средства.

- Для нас это знаковый проект, который "встряхнет город" и задаст направление для его дальнейшего развития, - пояснил новый вице-мэр по городской среде Александр Егоров. - Сейчас многие города России очень активно развивают велодвижение. И мы не хотим отставать от коллег.

Прежде всего планируется обустроить удобные плавные съезды на всех улицах в центре Челябинска, чтобы велосипедисты могли с комфортом передвигаться по уже существующим тротуарам и дорожкам. На следующем этапе велодорожку по Университетской набережной продлят в обе стороны - на северо-запад и в центр.

Изучив предложения жителей, городские власти составят программу организации новых пешеходных дорожек, тротуаров, а также озеленения южноуральской столицы. Еще одним направлением развития велодвижения станет создание сети современных велопарковок, отметил Александр Егоров.