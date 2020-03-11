В Челябинске родился малыш весом более пяти килограммов

В роддоме областной клинической больницы № 2 Челябинска появился на свет настоящий богатырь. Гигантского младенца весом 5 килограммов 370 граммов родила жительница Кунашакского района, сообщили в региональном минздраве.

- Чудесный здоровый малыш появился на свет! Вообще, при рождении нормой считается вес в районе трех килограммов, малыши весом в четыре считаются крупными, а свыше пяти - гигантами. И это большая редкость! - сообщила принимавшая роды врач-акушер Екатерина Воропаева. - Новорожденные с большим весом могут страдать различными заболеваниями, но в данном случае, ребенок абсолютно здоров!

Родители назвали богатыря Анваром. Счастливую маму и малыша уже выписали из больницы.

Кстати

В Челябинской области отмечено снижение рождаемости: в 2019 году на свет появилось на 3,5 тысячи младенцев меньше, чем годом раньше.