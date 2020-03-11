В районах Зауралья меняют ветхие здания медицинских учреждений на современные модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и врачебные амбулатории. В поселке Старый Просвет Кетовского района врачебную амбулаторию возвели за два месяца. На отопление прежнего деревянного помещения 1961 года без батарей и канализации зимой уходило больше 100 кубов дров! Новое отапливают газом, в нем есть все коммуникации, холодная и горячая вода. Внешне здание выглядит небольшим, но внутри оказалось вместительным. Нашлось место даже для стоматологического кабинета и дневного стационара на пять коек. Пациенты могут сдать анализы, поставить укол, сделать кардиограмму, пройти физиопроцедуры. Коридорчик, правда, узенький. Но никто не толчется возле кабинетов, очередей нет. А участок немаленький - более шести тысяч жителей.

- Запись идет заранее по телефону на конкретное время, - поясняет пациентка Галина. - Но я об этом не знала и пришла без записи. Меня никто не выгнал. Назначили капельницу. Очень удобное помещение. Чистое, светлое, рядом с домом. Персонал внимательный, отзывчивый.

В амбулатории работает 14 человек. На приеме два фельдшера и зубной врач. Ежедневно за медпомощью обращается около 30 пациентов.

- Если сами не справляемся, направляем больных в районную клинику к узким специалистам и на обследование, - поясняет заведующая амбулаторией Елена Ярушина.

В амбулатории нашлось место даже для стоматологического кабинета и дневного стационара на пять коек

В микрорайоне Зайково Кургана тоже открыли новый медпункт. Он, конечно, гораздо скромнее амбулатории и по размеру, и по штату. Пациентов принимают фельдшер и медсестра. Собственно, большого здания и штата специалистов и не требуется, поскольку ФАП стал подразделением городской поликлиники № 1, до которой несколько минут езды на маршрутке. Он предназначен только для оказания первой помощи. Правда, может так случиться, что пункт придется расширять: численность населения микрорайона стремительно растет.

- Примерно пять лет назад в Зайково насчитывалось около 300 жителей, сейчас в два раза больше, - говорит главврач поликлиники Сергей Жуков. - Старое здание не отвечало современным требованиям, и ремонтировать его было нецелесообразно, поэтому приняли решение поставить новый ФАП.

В Курганской области уже построено 10 модульных ФАПов, в этом году добавится еще 14. По данным регионального департамента здравоохранения, на ремонт и строительство лечебных учреждений за счет федеральных средств нацпроекта "Здравоохранение", резервного фонда правительства РФ, областного бюджета, фонда ОМС и бизнеса в 2019 году направили 357,5 миллиона рублей. Для сел приобрели 12 передвижных ФАПов и четыре мобильных комплекса "Флюорограф-маммограф".